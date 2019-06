Polleg è il nuovo singolo di Marco Filadelfia | il manifesto della spensieratezza

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dall'appennino modenese arriva, ildiche porta nel titolo l'espressione gergale che indica uno stato di rilassatezza anche di fronte ai problemi di tutti i giorni: possiamo usarla, infatti, quando il nostro telefono si blocca, quando buchiamo una gomma o quando calpestiamo deiezioni incustodite per strada. Noto su YouTube come Much Fila,sognava la carriera calcistica ma per via di due infortuni alla ginocchia aveva cambiato strada, scoprendo la passione per la scrittura e per la navigazione web. Dalla scrittura di storyboard per i suoi video, dunque, era passato alla stesura di testi che lo hanno portato a lanciare il suo primo, Ricordi, a soli 18 anni, e all'esordio sono seguiti altri brani come Senza Limiti e Questa Estate, fino alla collaborazione con Astol per Calcio & Champagne. Ad appena 22 anni, ...

