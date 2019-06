Pinamonti-Genoa dopo le vacanze | incontro per Gerson e si pensa ad altri acquisti

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) E' ormai in dirittura d´arrivo la trattativa per Andrea, ilè pronto ad accogliere il gioiellino dell'Inter a fronte di un investimento vicino ai diciotto milioni di euro. Qualora arrivasse l'ufficialità del suo acquisto, ilaggiungerebbe alla propria rosa una pedina tra le più pregiate nel contesto delle giovani promesse del nostro campionato.verso il, Andreazzoli pressaIl ventenne dei meneghini ha fatto faville nel campionato Primavera, la scorsa stagione è finalmente partito in prima squadra nel prestito al Frosinone, senza però raggiungere la doppia cifra. Ilaveva già sondato il terreno per l'attaccante nell'estate del 2018, ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso restano da limare alcuni dettagli, con le visite mediche comunque programmate per sabato prossimo, non appena il giocatore farà rientro dalle...

FabrizioRomano : #Inter È fatta per Andrea Pinamonti al Genoa: operazione da 18 milioni più bonus con gentleman agreement per riport… - FabrizioRomano : L’Inter prepara la cessione di Pinamonti al Genoa a titolo definitivo: 15 milioni di plusvalenza, gentlemen agreeme… - AlfredoPedulla : #Caputo #Sassuolo: accordo! #Pinamonti-#Genoa: incontro con #Inter, accordo per 16-18 milioni con patto che consent… -