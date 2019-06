Terra dei fuochi - il Piano d’azione sta funzionando : “Noi non molliamo è una priorità del Paese” : Oggi si è riunito in prefettura a Napoli il comitato per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza allargato a Napoli e Caserta alla presenza tra gli altri del ministro dell’Ambiente Sergio Costa e del sottosegretario Salvatore Micillo. A distanza di sei mesi dalla firma del Piano d’azione del governo per Terra dei fuochi ed a tre mesi dall’istituzione della cabina di regia governativa affidata all’ingegnere Fabrizio Curcio si sono ...