Perchè Salvini se la prende con l' Olanda per il caso Sea Watch

Sea Watch 3 - assist della procura alla ong e la rabbia di Salvini : retroscena - perché non sono entrati : Sea Watch 3, dopo aver forzato il blocco navale ed essersi portata davanti al porto di Lampedusa, ha trascorso una ulteriore notte in mare. Inizia il 15esimo giorno di braccio di ferro tra la ong capitanata dalla tedesca Carola Rackete e l'Italia, e il Viminale di Matteo Salvini. E nel frattempo fil

Sea Watch - perché non è ancora finita. E Salvini sfida la Ue : "Non li riconosco" : "Le autorità italiane sono appena salite a bordo della Sea Watch 3 impedendoci di attraccare al porto sicuro di Lampedusa. Hanno controllato la nave e i passaporti dell'equipaggio e ora attendono istruzioni dai superiori. Io spero che facciano scendere presto i migranti soccorsi". Sono le parole di

Perché stiamo con la comandante di Sea Watch e non col capitano Salvini : La Corte europea dei diritti dell'uomo non interverrà per applicare quelle misure che consentirebbero ai migranti ancora a bordo della Sea Watch di sbarcare. Ora rimane tutto nelle mani della comandante Carola Rackete, che già in mattinata si era detta pronta a sfidare il divieto di Matteo Salvini che le impedisce di entrare in acque italiane. Ecco spiegato Perché stiamo dalla sua parte.

L'illuminazione di Valeria Marini : Salvini è un grande - ho capito perché ha tanto consenso! : Valeria Marini, una tra le poche donne dello spettacolo ad essere seguita sui social da Matteo Salvini, rivela di aver avuto modo di conoscere ed apprezzare il ministro dell'Interno. Non ha avuto remore nell’esprimere la sua opinione riguardo la situazione politica italiana e, forse per la prima volta, Valeria Marini ha manifestato la sua preferenza senza troppi giri di parole.-- Tra i pochi volti dello spettacolo ad essere seguita ...

Salvini contro il Rettore della Sapienza : "Morte inaccettabile - perché tollera l'illegalità?" : “Perché il Rettore della Sapienza tollera l’illegalità e non fa nulla?”, chiede Matteo Salvini. Secondo il ministro dell’Interno, la responsabilità della morte di Francesco Ginesi, il ragazzo che ha perso la vita scavalcando la cancellata de “La Sapienza” per entrare alla “Notte bianca”, la festa nella Città Universitaria, è anche “di chi permette queste ...

Caro Matteo Salvini - ecco perché non dirò una parola sulla sua foto in mutande : No, Caro Ministro. Non mi avrà. Non mi farò trascinare nell’insidiosa trappola del “body shaming”. Non dirò che quegli slip sono visibilmente di due taglie in meno e che la sua pancia è “sprupurziunata” (cit.). E non lo farò, Caro Matteo Salvini, perché combattiamo ogni giorno contro offese e insulti che gratuitamente colpiscono donne che mostrano orgogliosamente il proprio corpo, con o senza imperfezioni. Quindi ...

Matteo Salvini Nobel per la Pace? Claudio Durigon : "Perché può vincerlo" - il parallelo con Wojtyla : La notizia è di qualche ora fa: la vice-capogruppo di Afd, in Germania, ha candidato Matteo Salvini al premio Nobel per la pace per le vite salvate in mare grazie alle sue politiche sull'immigrazione. E la proposta viene subito appoggiata da Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, il qu

Nobel per la Pace a Salvini - Durigon (Lega) : “Lo merita perché parla come Giovanni Paolo II” : Il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, intervistato a Circo Massimo, rilancia la proposta dell'Afd, che vorrebbe candidare Matteo Salvini al Nobel per la Pace: "Sta cercando di difendere gli interessi del proprio Paese, usa parole che usavano anche i grandi personaggi religiosi come Giovanni Paolo II. Penso proprio che potrebbe rientrarci. perché no?"Continua a leggere

LETTERA ALL'UE/ Ecco perché Salvini non ha detto nulla del viaggio in Usa : "Respingere l'approccio europeo e al tempo stesso trattare era la cosa migliore che il governo potesse fare". Tre scenari possibili

Salvini - Di Battista a La7 : “Non è fascista ma conformista - perché al posto degli italiani ha scelto Radio radicale” : “Nel mio libro Politicamente scorretto (edito da Paper first) scrivo di quando ho mandato un sms a Salvini dicendogli questo: ‘Molla Berlusconi, mollalo sul serio non solo il partito ma i costumi e gli usi del berlusconismo”. L’ha raccontato Alessandro Di Battista, ex deputato ed esponente del Movimento 5 stelle durante la puntata di Otto e mezzo su La7. “Per me Salvini – ha proseguito – non è fascista ...

Luca Palamara a Luca Lotti : "Non arrestano Armando Siri perché vogliono trattare con Matteo Salvini" : Nuove, sconcertanti, intercettazioni sul caso che, partendo da Luca Palamara e per arrivare fino a Luca Lotti, ha terremotato il Csm. Si parla anche di un cd conservato nella cassaforte di Palazzo dei Marescialli che poteva contenere le accuse contro Paolo Ielo e di cui dà conto Il Giorno. Atti segr

Unomattina Estate - Roberto Poletti risponde al fuoco : "Chi è per me Matteo Salvini - perché sono in Rai" : Al centro di polemiche pelose ci è finito Roberto Poletti, giornalista approdato a Unomattina Estate su Rai 1 tra le accuse di essere stato scelto poiché molto vicino a Matteo Salvini. E Poletti, intervistato da TvBlog (qui l'intervista integrale) ora risponde al fuoco: "Mi urta se dicono che sono i

Matteo Salvini - far saltare il governo o piegarsi all'Ue? Perché per il leghista è il momento più difficile : Il governo italiano va verso lo scontro con l'Europa. Scontro voluto da Matteo Salvini e dalla Lega, che insistono sulla flat tax. Scontro al quale però vogliono sottrarsi Giuseppe Conte, Giovanni Tria e anche il Quirinale. E il M5s? Già, i grillini potrebbero non reggere: questo il timore del Carro

Ecco perché Salvini vince! La spiegazione di Alba Parietti : Alba Parietti, durante un'intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica I Lunatici ha commentato un suo scatto comparso sui social che ha fatto molto discutere, ma si è anche espressa sui protagonisti attuali della politica: "Salvini parla in italiano, altri politici sembrano come l'avvocato che parla con termini incomprensibili. Bisogna dar modo all'elettorato, anche quello più semplice, di capire cosa si comunica. Bisogna ...