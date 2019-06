Pelonzi | botticelle continuano a girare | stop Raggi è solito palliativo

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – “L’ordinanza della sindacache vieta la circolazione dellecon le alte temperature e’ ilper non decidere. Anziche’ tergiversare, la sindaca provi almeno una volta a mantenere le promesse e adotti atti definitivi per fermare un trasporto pubblico anacronistico e incompatibile con il traffico cittadino. In tre anni non e’ stato fatto un solo passo avanti, solo proclami gattopardeschi. Lea Roma circolano come prima, i cavalli restano a rischio e non si intravvedono accordi per una soluzione che ricollochi i lavoratori”. È quanto afferma Giuliocapogruppo del Pd capitolino. L'articoloproviene da RomaDailyNews.