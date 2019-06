Paul McCartney contro l’Università del Texas | “Fermate gli esperimenti sui cani”

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) La presa di posizione di Sirl'Università delè dovuta, prima di tutto, alla scelta vegetariana che l'ex Beatles ha abbracciato dal 1975. Per questo il cantautore britannico si è unito al coro di protesta del PETA per chiedere alla TAMU University, nella persona del presidente Michael K. Young, di interrompere le sperimentazioni sui cani. L'iniziativa ha avuto origine dalla diffusione di un filmato da parte del PETA in cui verrebbero mostrati gli effetti deglisulla distrofia muscolare su alcuni cani. Nella sua lunga lettera, Sirscrive: Il video che mostra i golden retriever nel laboratorio della vostra università è straziante. Ho avuto cani dalla tenera età e li ho sempre amati tantissimo. Ricordo Martha, soprattutto, che mi ha accompagnato per 15 anni e alla quale ho dedicato la canzone Martha My Dear. Vi prego, fate la scelta ...

