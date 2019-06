Papua Nuova Guinea | FOCUS sull’eruzione del vulcano Ulawun | colonna di cenere alta 15km e

Migliaia in fuga in Papua Nuova Guinea : erutta il vulcano Ulawun - tra i più pericolosi al mondo [GALLERY] : Migliaia di persone in Papua Nuova Guinea orientale hanno abbandonato loro case a causa dell’eruzione del vulcano Ulawun, tra i più pericolosi del mondo. Il vulcano, situato nel Nord dell’isola, ha generato emissioni di lava e una densa colonna di fumo. La compagnia aerea nazionale Air Niugini ha annullato fino a nuovo ordine tutti i voli per l’aeroporto di Kimbe, la capitale della provincia, mentre il Darwin’s Australian ...

Raganelle pinocchio e volanti scoperte in Papua Nuova Guinea : Ricercatori australiani hanno descritto tre nuove specie di rarissime e spettacolari Raganelle. Due presentano una curiosa protuberanza sul muso, mentre la terza ha dita palmate che le permettono di planare dagli alberi. Gli scienziati hanno deciso di chiamarne una "Litoria pinocchio", in omaggio al celebre burattino di Collodi.

James Marape è il nuovo primo ministro di Papua Nuova Guinea : James Marape è stato eletto primo ministro dal Parlamento di Papua Nuova Guinea, un paese che occupa la parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e alcune isole a nord dell’Australia. Domenica l’ex primo ministro del paese, Peter O’Neill, si era dimesso dopo

Il primo ministro della Papua Nuova Guinea si è dimesso : Peter O’Neill, primo ministro della Papua Nuova Guinea, paese che occupa la parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e alcune isole a nord dell’Australia, si è dimesso. L’annuncio di O’Neill è arrivato dopo settimane di crisi all’interno del suo partito

Forte sisma di magnitudo 7.7 in Papua Nuova Guinea : revocata allerta tsunami : Un potentissimo sisma di magnitudo 7.7 della scala Richter è stato registrato oggi, martedì 14 maggio 2019, alle 22:58 (ora locale), poco al largo delle coste della Papua Nuova Guinea. Secondo l'Usgs americano il violento terremoto avrebbe avuto il suo esatto epicentro 45 chilometri a nordest rispetto alla città di Kokopo, fra il mare di Bismark e le Isole Salomone. L'evento avrebbe avuto un ipocentro molto superficiale, individuato a soli 10 ...

Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...

