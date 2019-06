Pallavolo – Importante annuncio per l’Allianz Powervolley Milano | Roberto Piazza è il

Pallavolo – Matteo Piano a Roma con la maglia azzurra : “tornare in Nazionale grazie a Milano è importante” : Il centrale astigiano, Matteo Piano, è a Roma con la maglia azzurra per il primo collegiale in vista della VNL Vocazione azzurra: è quella disposizione d’animo che lega indissolubilmente il centrale della Revivre Axopower Milano Matteo Piano alla maglia della Nazionale italiana di Pallavolo. Dallo scorso 5 maggio fino al 10 il centrale astigiano è impegnato nel primo collegiale a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio ...