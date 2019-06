Palermo | il presidente Albanese | «La proprietà non ci ha dato i documenti necessari»

Palermo in Serie D - il presidente Albanese : “la proprietà non ci ha fornito i documenti” : “Abbiamo completato le verifiche e possiamo affermare che la proprieta’ non ci ha fornito i documenti che ci aspettavamo. Il Consiglio di amministrazione ha esaurito il suo compito di verifica e ha convocato l’assemblea dei soci per il 5 luglio”. Sono le dichiarazioni del presidente del Palermo Alessandro Albanese al termine del consiglio di amministrazione, è stata incontrata una delegazione di ultras. “Ho ...

Palermo nel caos - parlano il presidente Albanese e il capo FIGC Gravina : Palermo nel caos, parlano il presidente Albanese e il capo FIGC Gravina Proseguono le ore difficili a Palermo. Il club rosanero qualche giorno fa è risultato non iscritto al prossimo campionato di Serie B a causa della mancata consegna per tempo della fideiussione necessaria per confermare la propria presenza in cadetteria. Subito i vertici della società hanno annunciato che il documento non è arrivato alla Lega di Serie B a causa di un ...

Palermo - il presidente Albanese : «Preccupato per situazione grave» : «C’è la consapevolezza che la situazione è seria e grave, sono attento e mi rendo conto che dobbiamo affrontare un problema che deve essere risolto. Nell’ambito di queste cose ho la mia preoccupazione, legittima direi, come tutti coloro che affrontano qualsiasi altra attività». Lo ha detto il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, al termine della […] L'articolo Palermo, il presidente Albanese: «Preccupato per situazione ...

Caos Palermo - il presidente Albanese prepara la guerra : “ci saranno sviluppi su tentata truffa” : “Convocazione Cda? Era stato indetto per un’altra ragione ossia per il budget che bisogna inviare alla Figc nella giornata di domani per l’iscrizione”. Sono le dichiarazioni del presidente del Palermo, Alessandro Albanese, a margine del CdA ha parlato dell’attuale situazione dei rosanero dopo la mancata inscrizione in Serie B. “Abbiamo fatto una comunicazione ufficiale anche alla luce delle nostre ...

Palermo - il sindaco Leoluca Orlando : “Ho avuto rassicurazioni dal presidente. E’ tutto in regola” : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha tranquillizzato i tifosi rosanero a margine di una iniziativa in merito ai timori di questi giorni sull’iscrizione al prossimo campionato di serie B: “Ho avuto le rassicurazioni del presidente Albanese sul fatto che sia tutto in regola. Incontrerò la società non appena sarà tutto in regola con l’iscrizione al campionato”. “Abbiamo già dato la disponibilità per ...

Palermo - caccia alla talpa che avvisò l’ex presidente Zamparini : Perquisizione da parte della Guardia di finanza negli uffici della Fondazione Falcone a Palermo, sequestrati gli elenchi delle classi che il 23 maggio 2017 hanno partecipato alla commemorazione del giudice Falcone all’aula Bunker dell’Ucciardone. L’inchiesta riguarda la talpa dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini a cui sarebbe stato rivelato una richiesta di arresto a suo carico. Come riporta ...

Zamparini - caccia alla talpa che informò l’ex presidente del Palermo calcio : perquisita la casa di un giudice : Si sono palesati in casa del capo dell’ufficio gip di Palermo per perquisirla. Blitz della Guardia di Finanza nell’abitazione del giudice Cesare Vincenti. Gli accertamenti sono stati disposti dalla procura di Caltanissetta che indaga sull’eventuale esistenza di una talpa negli uffici giudiziari. Una fonte che avrebbe avvisato l’ex presidente del Palermo calcio Maurizio Zamparini di una richiesta di arresto pendente a suo carico. Sempre ...

Palermo - prof. Barbagallo nuovo Presidente Conservatorio : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Il prof. Mario Barbagallo sarà il nuovo Presidente del Conservatorio di Palermo. "Il ministro dell'Istruzione Mario Bussetti ha comunicato la sua scelta dopo che il Consiglio accademico del Conservatorio lo scorso 13 maggio aveva inserito il professor Barbagallo nella t

Palermo : Presidente Ars - 'grande privilegio accogliere Mattarella a Palazzo Reale' : Palermo, 3 eal. (AdnKronos) - "Per me è un grande privilegio accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Reale, che è la sede dell'Assemblea regionale siciliana, in occasione della mostra "Un TesOro Italiano" nella quale sono esposte le medaglie d'oro, vinte dal movimento s

Palermo - il presidente Albanese : “Ci aspettiamo il ribaltamento del verdetto” : Le parole del presidente del Palermo, Alessandro Albanese, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1. Il club è in attesa dell’esito del ricorso di fronte alla Corte d’Appello Federale avverso la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della Figc, che ha relegato i rosanero all’ultimo posto in classifica della Serie B con retrocessione in C per illeciti amministrativi: “C’è una città in ...

Palermo - il presidente Albanese : “ci aspettiamo la sospensione dei playoff” : “Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei play-off. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Palermo, Alessandro Albanese, dopo la decisione di retrocedere in Serie B i rosanero e confermare la data dei playoff. “Su questo abbiamo detto tanto, stiamo ...

Venezia - il presidente Tacopina : “la retrocessione del Palermo? Chi commette illeciti deve pagare” : “Non posso negare che l’ipotesi di essere salvi senza disputare i playout ci fa tirare un gran sospiro di sollievo”. Sono le dichiarazioni del presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina dopo la sentenza che ha condannato il Palermo alla retrocessione in Serie C. “Come ho avuto modo di ribadire diverse volte in queste settimane, credo sia giusto che chiunque commetta degli illeciti debba pagarne le conseguenze ...

Palermo in Serie C - il presidente Albanese non demorde : “Pronto ricorso - siamo più carichi di prima” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, si è espresso in ...

Palermo - il nuovo presidente Alessandro Albanese in conferenza : “Sanzioni del TFN? Sono sereno” : Niente da fare per il Palermo, il club rosanero ha fallito la promozione in Serie A ed adesso si giocherà la promozione ai playoff Il neo presidente rosanero Alessandro Albanese parla in conferenza stampa: “intanto la risposta della citta’ e’ stata eccezionale, un grande orgoglio per il nuovo corso del Palermo; vuol dire che qualcosa stiamo facendo e che il Palermo e’ attrezzato per dire la propria ai playoff. ...