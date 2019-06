Palermo | cittadinanza onoraria a capo delle chiese evangeliche tedesche

Lo staff della Sea Watch avrà la cittadinanza onoraria di Palermo - lo ha deciso il sindaco Orlando : Il sidanco di Palermo, Leoluca Orlando vuole concedere la cittadinanza onoraria allo staff della Sea Watch “Hanno salvato vite umane”: allo staff della Sea Watch la cittadinanza onoraria di Palermo „gli uomini e alle donne della Sea Watch per l’impegno mostrato di fronte al drammatico ed inarrestabile flusso migratorio, contribuendo in modo determinante al salvataggio … Continue reading Lo staff della Sea Watch avrà la ...

Reddito di cittadinanza - da Bolzano a Palermo scoperti i primi “furbetti” : Lavoratori in nero oppure in grado di incassare milioni da commerci illegali ma apparentemente in stato di indigenza. Sono i primi furbetti del Reddito di cittadinanza scoperti dalla task force di controlli messi in campo in queste settimane...

Cinema : cittadinanza onoraria di Palermo a Ferzan Ozpetek (2) : (AdnKronos) - E ancora: "Per essere il simbolo dell’uomo contemporaneo, persona migrante, persona senza frontiere, persona del Mediterraneo, persona libera dentro e fuori, nata in quella che fu l’antica Bisanzio, la Nova Roma di Costantino, maturata e cresciuta nella Roma d’Occidente, persona nella