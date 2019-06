PADRE E FIGLIA ANNEGATI NEL RIO GRANDE Matamoros Banks | la profezia di Springsteen

La foto shock di PADRE e figlia migranti morti nel Rio Grande indigna l'America : Trump è responsabile per questo". E' il j'accuse del candidato democratico alla Casa Bianca Beto O'Rourke, che commenta la foto shock della piccola Angie, morta annegata col padre mentre cercava di entrare in Texas attraversando il Rio Grande .

Picchia la figlia e la lascia esanime : auto la investe. PADRE a processo per omicidio : Era in strada esanime per le botte ricevute dal Padre quando un'auto l'ha investita, schiacciandola e rompendole le ossa. Così è morta Azka, 19enne di Macerata che aveva denunciato il Padre, Muhammad Riaz, per maltrattamenti e violenza sessuale. La ragazza è stata investita un anno fa da un'auto guidata da un cittadino ucraino. Nonostante non abbia provocato direttamente la morte di Azka, suo Padre è a processo per omicidio.