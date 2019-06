Orange is the New Black | il trailer dell’ultima stagione – Notizie serie tv

dituttounpop

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il trailer della settima e ultima stagione di Orange is The New Black. Dal 26 luglio su Netflix

L'ultima stagione di Orange is The New Black arriverà su Netflix il prossimo 26 luglio. Quel giorno la serie e il suo cast saluterà il pubblico, chissà se per sempre. Fino a oggi Netflix aveva rilasciato solo video tributo o di ringraziamento ai fan, oggi invece abbiamo il trailer ufficiale per l'ultima stagione:

Ecco la trama, come annunciata da Netflix: "Nella settima ed ultima stagione, le donne di Litchfield tirano le somme su come il carcere le abbia cambiate per sempre. Piper affronta la vita al di fuori delle sbarre, mentre quella di Max, corrotta e ingiusta come sempre, continua senza di lei. Mentre l'amicizia di Taystee con Cindy è ancora in bilico, si avvicina il giorno in cui Taystee verrà processata a vita. Il recente calo di profitti ..."

