Onde | palme e buon cibo | la Michelin dedica la guida alla California | nuovo paradiso

(Di giovedì 27 giugno 2019) La casa di Hollywood, dei colossi di Palo Alto, dei pensieri progressisti e del lifestyle più invidiato d’America è anche uno dei più importanti centri di gravità della gastronomia mondiale. Non a caso l’istituzione di riferimento del settore ha deciso di presidiare da vicino il “Golden State” con la nuova; la prima “rossa”ta ad uno stato americano. L’Autorevole e ragionata selezione annovera ben 90 ristoranti stellati – di cui sette 3 stelle nella Bay Area di San Francisco - e 151 Bib-Gourmand (indirizzi dove mangiare con meno di 40 dollari) in rappresentanza di trentasei culture culinarie dall’estremo Oriente al Messico passando per India del sud, Marocco e Mediterraneo. Presentata a Huntington Beach dal Direttore Internazionale delle guide...

