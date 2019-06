Ondata di caldo africano | nuovo record in Francia | +42°C a Saint-Julien-de-Peyrolas

Sarà un’estate rovente - l’esperto : “temperature superiori alla norma - avevamo previsto questa Ondata di caldo africano” : “Questi giorni così caldi non sono inattesi per noi che analizziamo i modelli matematici, grazie ai quali avevano previsto l’ondata di calore, già da alcune settimane prima che si verificasse“. E’ quanto dichiarato da Roberto Buizza, fisico della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore dell’iniziativa sulla climatologia congiunta tra Sant’Anna, normale, Iuss Pavia, nel corso del seminario sui ...

Previsioni meteo - caldo africano da record/ Tregua nel weekend - poi altra Ondata... : Previsioni meteo, caldo africano da record: Tregua nel weekend, poi altra ondata di afa. Bollino rosso in 16 città fra cui Milano, Roma e Napoli,

Meteo - il picco dell’Ondata di caldo africano sull’Italia : temperature percepite di +48°C al Nord [DATI] : L’ondata di caldo africano che sta stringendo nella sua morsa l’Italia (e anche gran parte dell’Europa) ha fatto innalzare vertiginosamente le temperature massime con valori mediamente attorno ai +40°C. La situazione è ancora più complessa se si considerano le temperature percepite, che risentono di diversi fattori, tra cui l’umidità: secondo i dati ufficiali dell’Aeronautica Militare, si registrano picchi di +48°C ...

Ondata di caldo a Bologna : possibili disagi fino a domani - allertati ospedali e pronto soccorso : Continuerà almeno fino a venerdì 28 giugno, l’Ondata di calore in corso, con possibili disagi per i cittadini di Bologna, dei comuni limitrofi (Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena), e dell’area della pianura (Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala ...

Meteo - nel pomeriggio il picco massimo dell’Ondata di caldo africano : oltre +40°C al Centro/Nord [DATI LIVE] : L’ondata di caldo africano raggiungerà oggi pomeriggio il picco massimo al Nord Italia: tra le 17:00 e le 20:00 arriveranno le masse d’aria più calde, al punto che le temperature massime giornaliere si potranno raggiungere nel tardo pomeriggio. Intanto fa già caldissimo in tutto il Nord e nelle Regioni Centrali Tirreniche. Alle 12:30 del mattino abbiamo già +37°C a Firenze e Grosseto, +36°C a Roma, Milano, Latina e Ferrara. Molte ...

Ondata di caldo africano - a rischio i record di tutti i tempi in Francia : domani previsti picchi di +44-46°C! : Siamo ormai nel pieno di questa Ondata di caldo africano destinata ad entrare nella storia. In Germania è già caduto il primo record: nuova temperatura più alta registrata nel mese di giugno con i +38,6°C di Coschen. In Italia, il Brennero ha toccato i +31°C ieri, temperatura mai raggiunta prima al valico. Ma è la Francia, dove già sono state registrate 3 vittime, il focus di questa Ondata di caldo estrema. Nelle zone meridionali del Paese, ...

Ondata di caldo 2019 - cosa succede in Italia e perché le temperature sono così alte : L’Italia, così come gran parte dell’Europa, è colpita in queste ore dalla prima Ondata di caldo di questa estate 2019 che è esplosa improvvisamente dopo una primavera che è passata senza farsi notare. Ma cosa sta succedendo in Italia? perché fa così caldo? Quali sono i rischi di queste temperature? Vediamo insieme cosa c’è da sapere su questa Ondata di caldo 2019. --Parliamo di Ondata di caldo o calore quando ci riferiamo ad un periodo di tempo ...

Ondata di caldo africano : anziano trovato morto in campagna - stroncato da malore : Tragedia nelle campagne tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena, in località Valle del Forno: è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano, probabilmente stroncato da un malore forse dovuto al caldo. Ieri pomeriggio, in zona, era stato lanciato l’allarme per la scomparsa di un 82enne che era uscito per prendere un po’ d’aria, a causa del gran caldo, e non aveva fatto ritorno a casa. Le ricerche, condotte da ...

Ondata di caldo africano nel Modenese : in aumento i livelli di ozono a Sassuolo : Il Comune di Sassuolo rende noto che “il perdurare delle alte temperature ha fatto registrare nella giornata di ieri 26/06/2019 un nuovo superamento della soglia di informazione dell’ozono fissata a 180 microgrammi per metrocubo (concentrazione media di 1 ora) nella stazione di monitoraggio della qualità dell’aria a Carpi; la rilevazione della centralina sassolese, posta all’ex Edilcarani, è stata pari a 177 microgrammi per metrocubo, al ...

L’incredibile Ondata di caldo in Europa - in 10 scatti : Le temperature, in Europa, sono da giorni ben al di sopra delle medie stagionali, con picchi di oltre 40° previsti nella giornata di oggi in diverse città italiane. Nella parte centrale del continente, questa condizione termica è dovuta a un fronte di aria calda proveniente dall’Africa, combinata con una fase di alta pressione e nuvolosità ridotta. È presto per trarre conclusioni su legami con il riscaldamento globale, per cui devono essere ...

Ondata di caldo africano in Spagna : nei tribunali baschi arrivano le pause di lavoro “anti-afa” : I funzionari e i magistrati di diversi palazzi di giustizia dei Paesi Bashi potranno assentarsi temporaneamente dai loro posti di lavoro nei prossimi giorni per alleviare gli effetti dell’Ondata di calore sulla loro giornata lavorativa. Il direttore dell’Amministrazione della Giustizia del governo basco, Maria Isabel Gabriel, ha inviato una circolare ai tribunali di Vitoria, Getxo (Bizkaia), Atotxa (San Sebastia’n) e Irun ...

Caldo africano in Francia - attesi picchi di +44°C : “è l’Ondata peggiore di sempre”. Penuria di bibite e test con asfalto rinfrescante : Nella Francia mai così turbata dal Caldo torrido dell’estate, con temperature che già oggi pomeriggio hanno superato i +40°C in alcune zone e domani arriveranno fino a +43/+44°C nell’area centrale del Paese, i responsabili di categoria evocano il rischio Penuria delle bevande fresche ai distributori automatici. In particolare, la Confe’de’ration Francaise du Commerce de Gros et International, evoca il rischio di ...

Ondata di caldo africano in Europa : battuto il record mensile storico della Germania [DATI] : In Germania è stata raggiunta oggi la massima temperatura mai registrata nel paese nel mese di giugno. Il record di +38,6°C è stato raggiunto alle 14.50 nella località di Coschen, al confine con la Polonia, ha reso noto il servizio meteo tedesco. Il precedente record risaliva al 1947, quando erano stati registrati +38,5°C il 27 e 28 giugno nella città occidentale di Buehlertal. L'articolo Ondata di caldo africano in Europa: battuto il record ...