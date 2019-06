Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Tokyo 2019 : parte la la rincorsa alle Olimpiadi del prossimo anno : Anche per il Pentathlon moderno parte la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: soltanto i Campionati Africani hanno già assegnato due pass per i Giochi, ora le Finali di Coppa del Mondo, che si svolgeranno nella capitale nipponica da domani a domenica, assegneranno ai vincitori delle prove individuali altrettante carte olimpiche (che sono nominali). Saranno cinque gli azzurri qualificati per le gare giapponesi: nella gara maschile saranno ...

Mondiali calcio femminili 2019 - Italia a caccia delle Olimpiadi! Sfida cruciale all’Olanda - Tokyo 2020 è nel mirino. Quarti di finale decisivi : I Mondiali 2019 di calcio femminile sono entrati nel vivo e si è delineato il tabellone dei Quarti di finale, le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte ad affrontarsi nel secondo turno a eliminazione diretta con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nel torneo. E non solo. La rassegna iridata, infatti, mette in palio tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e verranno assegnati alle tre migliori squadre europee: tre Quarti ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Basket femminile - Europei 2019 : tappa decisiva verso Tokyo 2020. I criteri di qualificazione alle Olimpiadi : Non c’è soltanto il fine di andare a cercare il titolo d’Europa per le 16 Nazionali impegnate nella rassegna continentale di Serbia e Lettonia. Per le prime sei, infatti, c’è un posto nei tornei Preolimpici che portano a Tokyo 2020, e l’Italia manca l’appuntamento olimpico dal lontano 1996. Questo, infatti, è quel che emerge dal nuovo quadro ideato dalla FIBA per la qualificazione alle Olimpiadi, comunque piuttosto ...

Ciclismo - Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : l’Italia risale al terzo posto nel ranking! Sospiro di sollievo per gli azzurri : L’Italia è risalita al terzo posto nel ranking di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Ciclismo su strada. La nostra Nazionale ha recuperato due posizioni nell’ultima settimana durante la quale sono stati ottenuti risultati importanti: Diego Ulissi ha vinto la classifica generale del Giro di Slovenia dove sono arrivate anche tre successi di tappe, Domenico Pozzovivo e Fabio Aru si sono ben piazzati al ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Lucilla Boari e Mauro Nespoli si qualificano per la finale e per le Olimpiadi di Tokyo 2020! : Giungono buone notizie per l’Italia del Tiro con l’arco agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Lucilla Boari e Mauro Nespoli accedono alla finale per l’oro della gara mista a coppie, qualificandosi anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in questa specialità. La competizione odierna metteva in palio per la vincitrice un solo tagliando per il Giappone. Considerando tuttavia che la Gran Bretagna, avversaria degli azzurri ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Arriva il pass per Mauro Nespoli nell’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...