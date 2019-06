Nuova telefonia Cordless | DECT W-Air Office

laragnatelanews

(Di giovedì 27 giugno 2019) C’è unasoluzione di. Si tratta del telefonoW-Air, terminale ideale per l’uso d’ufficio si abbina allaBase Station Sync Plus, per una massima stabilità e copertura (fino a 10 km quadrati) con una progettazione di sistema più facile e veloce. Wildix, la multinazionale italiana ideatrice del primo centralino per aziende basato sul browser secure by design, ha lanciato questo nuovo prodotto nel corso della NXTAsia, uno dei maggiori trade show del Far East. Wildix ha intrapreso questa business mission in Asia dopo essere stata selezionata dal progetto UE-Gateway, promosso dall’Unione Europea con lo scopo di incentivare la presenza comunitaria nei mercati dell’Estremo Oriente. Proprio durante la partecipazione a NXTAsia, la più grande fiera tecnologica di Singapore, Wildix ha presentato in diretta streaming due nuovi prodotti: il...

