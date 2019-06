Nuova serie per Lena Headey | la Cersei de Il Trono di Spade sarà nella dramedy Rita

Maisie Williams di Game of Thrones sarà in una Nuova serie comica : (foto: Getty Images) Si dovrebbe intitolare, perlomeno in fase di lavorazione, Two Weeks to Live, la nuova serie tv che vedrà come protagonista la giovane attrice Maisie Williams. Per l’interprete divenuta celebre come Arya Stark in Game of Thrones sarà il primo ruolo di rilievo dopo la produzione Hbo, se si esclude il film Marvel-Fox New Mutants, rimasto incastrato in un limbo produttivo e il cui destino è ancora in forse. Si tratterà di ...

The Resident : la Nuova serie tv con Emily VanCamp e Matt Czuchry vince la prima serata su Rai uno. : A vincere gli ascolti tv della prima serata del 25 maggio 2019 è la nuova serie medical The Resident. Rai 1, dopo il grande successo di The Good Doctor, sceglie di proporre ai suoi... L'articolo The Resident: la nuova serie tv con Emily VanCamp e Matt Czuchry vince la prima serata su Rai uno. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nuova serie del creatore de Le Regole del Delitto Perfetto : Close Up di Pete Nowalk è la storia di una giovane attivista : Mentre si lavora alla sesta stagione del legal thriller col premio Oscar ed Emmy Viola Davis, arriva l'annuncio di una Nuova serie del creatore de Le Regole del Delitto Perfetto in produzione per Freeform. Il canale via cavo di proprietà della Disney ha ordinato un episodio pilota della durata di un'ora di Close Up: la potenziale Nuova serie - qualora fosse ordinata da Freeform per un'intera stagione dopo averne approvato il pilot - ...

Netflix Nuova serie nel 2020 : Summertime - una love story estiva ispirata a 3MSC : Sono iniziate a Ravenna le riprese di Summertime, una serie originale Netflix. Lo scorso marzo, la piattaforma aveva annunciato la produzione di alcune serie Tv italiane, tra cui una liberamente ispirata al romanzo di Federico Moccia "3MSC - Tre metri sopra il cielo". La trama avrà un'ambientazione estiva e si baserà sulle vicende di due giovani protagonisti, Ale e Summer. Stando a quanto anticipato dal Corriere della Sera, il pubblico potrà ...

Xiaomi abbandona le serie Mi Note e Mi Max e spiega il senso della Nuova serie CC : Xiaomi conferma l'abbandono delle serie MiMax e Mi Note, e ci spiega il senso della nuova serie CC, annunciata ieri in Cina. L'articolo Xiaomi abbandona le serie Mi Note e Mi Max e spiega il senso della nuova serie CC proviene da TuttoAndroid.

Julie Andrews voce narrante nella Nuova serie di Shonda Rhimes per Netflix - la saga dei Bridgerton : ShondaLand arruola il mitico volto di Mary Poppins, o meglio la sua voce, per la nuova produzione Bridgerton: Julie Andrews sarà la voce narrante della serie di Shonda Rhimes per Netflix, frutto del milionario accordo tra la showrunner e il colosso dell streaming siglato un anno fa. La creatrice di Grey's Anatomy e Scandal, oltre che produttrice de Le Regole del Delitto Perfetto per citare solo i suoi titoli più popolari, ha intrapreso una ...

Nikolaj Coster-Waldau di Game of Thrones da Westeros a Hollywood : i dettagli sulla Nuova serie : Nikolaj Coster-Waldau ha già trovato una nuova parte dopo aver interpretato lo sterminatore di Re, Jaime Lannister in otto stagioni di Game of Thrones. Da Westeros, l'attore si troverà catapultato in un ambiente tutt'altro che magico: lo star system Hollywoodiano. Il progetto si intitola Gone Hollywood, una serie drammatica ambientata negli anni Ottanta di cui è stato ordinato l'episodio pilota. La storia segue alcuni agenti che lasciano il ...

Xiaomi è un po’ confusa e prende in giro il notch nella Nuova serie di video promozionali : Per enfatizzare lo schermo full screen di Xiaomi Mi 9T, il colosso cinese si sta concentrando su una nuova serie di tre video promozionali della durata di circa 15 secondi intitolati "Beware The notch!", i quali prendono in giro la tacca in ogni episodio mettendo in risalto come sarebbe ridicola una soluzione del genere in altri contesti. L'articolo Xiaomi è un po’ confusa e prende in giro il notch nella nuova serie di video promozionali ...

Criminal è la Nuova serie crime tutta ambientata in una stanza da interrogatorio : http://www.youtube.com/watch?v=eshaM0emkeU Netflix è pronta a mettere scompiglio tra i canoni delle serie crime: in queste ore ha infatti annunciato Criminal, la nuova produzione che ridefinisce le caratteristiche dei cosiddetti procedural, cioè quei formati seriali che descrivono i meccanismi delle indagini dopo gli eventi Criminali. Questa nuova serie, infatti, sarà ripresa esclusivamente in una stanza da interrogatorio, ricostruendo in ...

Milan - Giampaolo pronto per la Nuova sfida : “sarà una Serie A di livello superiore” : Vietato fallire in casa Milan, inizia un nuovo progetto per i rossoneri con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, la scelta per la panchina è ricaduta su Giampaolo, le premesse sono buone ma l’ultima parola spetterà come al solito al campo. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’allenatore ha dato importanti indicazioni, tanti gli argomenti trattati. «Una Serie A che ...

La pessima idea alla base della Nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix - Prank Encounters : Mentre si attende il debutto della terza stagione della serie cult dei fratelli Duffer, arriva la notizia di una nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix: la baby star, attore e musicista noto ai più per il ruolo di Dustin nel thriller ambientato tra Hawkins e il Sottosopra, farà da produttore esecutivo per la piattaforma di streaming in uno spettacolo dal titolo Prank Encounters, la cui idea di fondo, però, lascia ...

Basket - Finale Scudetto : Sassari si prende Gara-4 di prepotenza - Venezia ko e serie Nuovamente in parità : Sassari trionfa 95-88 in Gara-4: Venezia ko, la serie torna sulla parità La Dinamo Sassari non ha lasciato scampo, in Gara-4 a Venezia. La Finale Scudetto sta regalando emozioni incredibili e la sfida di questa sera ha dato al pubblico appassionato della palla a spicchi uno spettacolo unico. Sassari ha dominato il match fin dall’inizio, andando alla pausa lunga con 10 punti di vantaggio. Al terzo quarto la squadra di Pozzecco ha ...

Rugby a 7 femminile - World Series Biarritz 2019 : la Nuova Zelanda vince la classifica generale. Alle Olimpiadi anche USA - Canada ed Australia : Conclusa a Biarritz, in Francia, la sesta ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione hanno messo in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per gli USA, che però chiudono in classifica al secondo posto dietro alla Nuova Zelanda. Alle Olimpiadi anche il Canada, terzo, e l’Australia, quarta. Finalissima USA-Nuova Zelanda 26-10 Finale 3° posto Spagna-Canada 14-19 Finale 5° ...