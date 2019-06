Novi Ligure | bambino di 8 anni precipita dal sesto piano e muore | si indaga

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a, in provincia di Alessandria, dove undi 8, per cause ancora in corso di accertamento, èto daldi una palazzina sita in via dei Mille. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che il piccolo fosse anche affetto da una forma di autismo, e questa mattina era stato fuori in compagnia della madre. Il dramma si è verificato proprio al loro rientro. La madre delsi trova attualmente sotto choc, l'infante è stato trasportato immediatamente in ospedale con un'ambulanza, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto è spirato poco dopo....

