Norvegia-Inghilterra | Mondiali calcio femminile 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla

(Di giovedì 27 giugno 2019) Si sta per aprire un nuovo capitolo nei Mondiali di calcio femminile, con i quarti di finale che prenderanno il via questa sera, alle ore 21, nella cornice dello Stade Oceane di Le Havre, con l'attesissima sfida tra Norvegia e Inghilterra, due formazioni molto attrezzate, con le scandinave che però devono far a meno in questa rassegna della stella Ada Hegerberg. La sfida si svolgerà alle ore 21, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, sui canali del bouquet Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai Sport, canale 57, e in streaming su Rai Play e Sky Go.

