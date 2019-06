“Non consumatelo | riportatelo indietro” | Lidl richiama prodotto alimentare dai suoi

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019) Un altroto dalla catena di supermercati. Come rende noto anche il Ministero della Salute sul suo sito, per possibile presenza di allergeni riscontrati all’interno, è scattato il ritiro del Gelatino alla stracciatella di nocciole a marchio Italiamo. Il Ministero sottolinea nell’avviso che “durante un’analisi di autocontrollo per il monitoraggio di allergeni sono state riscontrate tracce di mandorle” che non sarebbero state dichiarate in etichetta. Per questo motivo il gelato in questione non è idoneo al consumo da parte dei soggetti allergici alla frutta a guscio, per cui si consiglia a quest’ultimi di non mangiare il lotto del gelato oggetto del provvedimento e di riportare le confezioni già acquistate al punto vendita, anche senza lo scontrino. Per chi invece non è allergico alla frutta a guscio, ilè considerato ...

