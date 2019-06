Nintendo annuncia nuovi tornei per Super Smash Bros Ultimate e Splatoon 2

Annunciata la versione Nintendo Switch di What Remains of Edith Finch : Secondo quanto riportato sul listino del Nintendo eShop giapponese, What Remains of Edith Finch è atteso su Nintendo Switch a partire dal 4 luglio. Come riporta Nintendo Everything, What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington.Nei panni di Edith, perlustrerai l'imponente casa dei Finch, in cerca di aneddoti mentre lei esplora la sua storia familiare e cerca di capire il motivo per cui ...

GRIS : Annunciata l’uscita della versione fisica per Nintendo Switch : Lanciato già diverso tempo fa in formato digitale, GRIS arriverà anche in edizione Retail per Nintendo Switch. Ad annunciare l’edizione fisica è stata Special Reserve Games in collaborazione con iam8bit. GRIS: L’edizione fisica per Nintendo Switch Il gioco sarà disponibile prossimamente in ben 3 differenti edizione fisiche: Standard, Switch Bundle e Signature. Standard – 34,99 dollari Il ...

Annunciato un Dragon Quest Slime Controller per Nintendo Switch : In occasione dell'arrivo di Dragon Quest 11, atteso per Questo 27 settembre nella sua Definite Edition, Square Enix e Hori propongono una maniera piuttosto singolare per approcciarsi al titolo: è stato infatti Annunciato un Dragon Quest Slime Controller per Switch.Come possiamo vedere, Dragon Quest 11 è apparso a Questo E3 2019 con un trailer, e Square Enix non ha perso tempo per annunciare anche una collaborazione con Hori per la realizzazione ...

E3 2019 : annunciato The Dark Crystal : La resistenza per Nintendo Switch : L'attesissima serie prodotta da Netflix, The Dark Crystal: La resistenza, sbarca su Nintendo Switch con questo avvincente gioco di strategia! In Dark Crystal: La resistenza, i fan possono immergersi nel mondo fantasy di Thra rivivendo, e andando oltre, gli eventi della serie. Saranno presenti anche personaggi giocabili, storie e ambientazioni mai visti prima. Il gioco arriverà nel 2019, di seguito potete trovare il trailer mostrato durante il ...

E3 2019 : annunciati nuovi amiibo e date di titoli terze parti per Nintendo Switch : Durante il Nintendo Direct per l'E3 2019 sono state annunciate le data di uscita dei nuovi amiibo per Super Smash Bros. Ultimate, oltre a quelle diversi titoli di terze parti, ovviamente per Nintendo Switch. Cominciando con gli amiibo, di seguito potete trovare tutto quello che vi serve sapere:Ecco invece i dettagli relativi ai nuovi giochi terze parti:Leggi altro...

The Witcher 3 per Nintendo Switch sarà annunciato durante l'E3 2019? : Fino a a qualche tempo fa, un porting su Nintendo Switch dell'ottimo The Witcher 3: Wild Hunt avrebbe fatto ridere molti utenti, tuttavia negli ultimi giorni sono emersi decine di rumor al riguardo, rendendo la cosa decisamente verosimile.L'ultimo di questi è arrivato da un Tweet del collega di Eurogamer.net Tom Phillips, secondo cui The Witcher 3 sarà annunciato per Nintendo Switch la prossima settimana, durante l'E3 2019. Nel Tweet di Phillips ...

THQ Nordic annuncia SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom - Rehydrated per PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : THQ Nordic ha rivelato il primo dei tre giochi promessi ed è SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.Per l'occasione lo studio ha pubblicato anche un trailer di annuncio che potrete visionare in calce a questo articolo. Ecco cosa riporta la didascalia sotto al video: "Siete pronti, bambini? Il classico del culto è tornato, fedelmente ricreato in uno splendore spugnoso! Giocate nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy e ...

Nintendo Switch : oltre venti titoli non ancora annunciati compaiono nel database di GameStop : E dopo aver svelato la possibile esistenza di una versione Xbox One di Final Fantasy 7 Remake, ora GameStop potrebbe aver involontariamente offerto importanti indizi sui piani di Nintendo per l'E3 2019.Come segnala NintendoLife, tramite Twitter l'insider Sabi ha svelato che nel database della catena sono stati aggiunti ben ventuno titoli per Nintendo Switch non ancora annunciati. La maggior parte presenta un prezzo di 59,99$, la cifra di listino ...

Harvest Moon : Mad Dash è stato annunciato per PS4 e Nintendo Switch : Natsume ha annunciato Harvest Moon: Mad Dash per PlayStation 4 e Nintendo Switch, e come riporta Gamingbolt avremo ulteriori dettagli sul gioco in occasione dell'imminente E3 2019."Siamo entusiasti di annunciare un nuovo gioco per Harvest Moon, e offrire un primo sguardo del gameplay e delle funzionalità del gioco in occasione dell'E3 2019" dichiara il presidente e CEO di Natsume, Hiro Maekawa."I fan potrebbero essere sorpresi di quello abbiamo ...

Behaviour Interactive annuncia Dead by Daylight per Nintendo Switch : Behaviour Interactive è felice di celebrare il terzo anniversario del suo gioco horror multiplayer, Dead by Daylight. Lo sviluppatore ha colto l’opportunità per annunciare la data d’uscita e i contenuti aggiuntivi della versione Switch del gioco. Dead by Daylight su Switch: data d’uscita e contenuti Il gioco horror multiplayer, Dead by Daylight, sarà disponibile su Switch il 24 settembre 2019. Oltre ...

Koei Tecmo annuncia Atelier Ryza per PC - PlayStation 4 e Nintendo Switch : Koei Tecmo e Gust hanno annunciato, attraverso l'apertura di un sito web, il nuovo capitolo della serie Atelier. Si tratta di Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and Secret Hideout, in arrivo per ora in Giappone quest'autunno.Per l'occasione sono stati condivisi alcuni dettagli riguardanti il titolo. Il personaggio principale si chiamerà Reisalin Stout, conosciuta come Ryza. Secondo quanto riportato da Gematsu la protagonista viene ...

Square Enix annuncia Star Ocean : First Departure R per PS4 e Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato Star Ocean: First Departure R per PS4 e Nintendo Switch. Si tratta del remake di Star Ocean: First Departure, uscito nell'ormai lontano 2007 per PSP, che a sua volta era un rifacimento dell'originale Star Ocean apparso su SNES nell'ancora più lontano 1996.L'annuncio è arrivato dal profilo Twitter ufficiale di Square Enix dove, sfortunatamente, non sono stati menzionati prezzo e data di lancio. In compenso, la software ...

Blades of Time remastered annunciato per Nintendo Switch : Gaijin Entertainment annuncia l’arrivo su Nintendo Switch della remastered di Blades of Time, sequel di X-Blade, uscito su PS3, Xbox One e PC diversi anni fa. Il gioco sarà disponibile anche su Switch a partire dal 14 Maggio. Blades of Time arriva su Switch Nonostante non fu accolto a braccia aperte dalla critica, Blades of Time rivedrà la luce con una remastered sulla console Nintendiana tramite ...