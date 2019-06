Nigeriano senza biglietto graffia controllore | fermato a Santhià

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Federico Garau Lo straniero ha prima ammesso di essere sprovvisto di titolo di viaggio, poi fatto di tutto per evitare ulteriori controlli e sanzioni: ferito ad una mano ilche cercava di trattenerlo, che ha ricevuto una prognosi di 5 giorni Trovato, cerca in ogni modo di evitare qualsiasi tipo di sanzione arrivando a ferire il capotreno che tentava di trattenerlo, per questo motivo è stato incriminato undi 30 anni. Durante lo scorso lunedì lo straniero si trovava a bordo del convoglio partito da Milano e diretto a Torino quando, intorno alle 9, all'altezza della stazione di, è arrivato il controllo. Dinanzi alle richieste di esibire il titolo di viaggio, ilha ammesso di esserne sprovvisto ma ha fatto di tutto per osteggiare le operazioni di identificazione da parte del dipendente di Trenitalia. Non solo, dato che ...

