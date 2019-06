Nelle parole di Koulibaly c’è la storia dell’umanità | «Eravamo tutti diversi | eppure

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) La sua intervista Mi ha commosso e stupito Kalidou. Nella sua intervista in rete in queste ore c’è racchiusa ladella umanità. Non so se le mie sensazioni faranno sorridere gli antropologi o i sociologi, ma in quello che ha detto ho visto una porta che dovremmo spalancare per essere abbagliati dalla sapienza di un gigante buono francese, senegalese e napoletano. Che asue, ci ha raccontato un mondo fondato su «tre cose che non si possono comprare»: «l’amicizia, la famiglia e la serenità». Purtroppo quando parliamo di immigrati o di “neri” facciamo l’errore di omologare, livellare storie e culture diverse. Anche i neri non sonouguali. Un senegalese o keniota, un algerino o un egiziano non sono la stessa cosa. Famiglia allargata In questa sua intervista, Kalidou racconta la sua vita, la Francia, il suo paese multietnico, Saint-Dié, il Senegal, il razzismo, Napoli. ...

