Nelle mani di Merkel c’è tutta la sua leadership | compostezza e resistenza

Sea Watch - Conte : “Comportamento comandante inaudito. Ora questione è Nelle mani della magistratura” : “Il comportamento del comandante della Sea Watch è di una gravità inaudita“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da Osaka, rispondendo ad una domanda sulla decisione del comandante della nave della onsg di entrare nelle acque italiane nonostante i divieti. “A questo punto – ha precisato – la responsabilità non è più della politica ma della magistratura italiana” ...

Oggi inizia la stagione estiva e il massacro di Yulin : oltre 10mila cani trucidati Nelle maniere più crudeli e nell’indifferenza : “Oggi, 21 giugno è una giornata di lutto non soltanto per tutti gli animalisti del mondo ma per chiunque sia una persona civile e dotata di un briciolo di sensibilità“: lo si legge in una nota di Piera Rosati, Presidente Nazionale LNDC Animal Protection. “A Yulin, città-prefettura della regione autonoma di Guangxi, nella Repubblica popolare cinese, si compie, ormai da 10 anni, un massacro di proporzioni gigantesche che gli ...

Oggi inizia il massacro di Yulin : oltre 10mila cani trucidati Nelle maniere più crudeli e nell’indifferenza : “Oggi, 21 giugno è una giornata di lutto non soltanto per tutti gli animalisti del mondo ma per chiunque sia una persona civile e dotata di un briciolo di sensibilità“: lo si legge in una nota di Piera Rosati, Presidente Nazionale LNDC Animal Protection. “A Yulin, città-prefettura della regione autonoma di Guangxi, nella Repubblica popolare cinese, si compie, ormai da 10 anni, un massacro di proporzioni gigantesche che gli ...

Mattino : L’affare James Rodriguez è tutto Nelle mani di Mendes : Bruno Majorano sul Mattino riporta gli ultimi aggiornamenti sull’affare James Rodriguez. Dopo le parole di De Laurentiis di ieri quello che è chiaro è che non ci si ferma finché non si è chiuso, perché il presidente ha intenzione di accontentare la richiesta di Ancelotti. Adesso si tratta di capire quali saranno i termini per portarlo in azzurro. la prima parte è conclusa, l’accordo con il calciatore c’è ed è stato semplice, è ...

Gian Marco Centinaio - il ministro al forum di Leggo : «Dopo un anno do 6 - 5 al governo e 7 a Conte. Roma è in pessime condizioni. Il salario minimo costa troppo. Manovra correttiva? Mai le mani Nelle tasche degli italiani» : Gian Marco Centinaio, ministro del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte, è stato ospite della redazione di Leggo, dove, insieme ai giornalisti e al...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' pomeridiana Nelle zone interne : Nella giornata di domani, Martedì 18 Giugno, il tempo sarà complessivamente stabile sull'Italia, ma avremo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani nelle zone interne, soprattutto a ridosso...

"Emiliano Mancuso sapeva abbracciare l'altro. Nelle sue foto uno sguardo pieno di umanità" : Quando un artista muore, non muore la sua opera che sopravvive e lo rende immortale. Quando un artista muore e lo fa in maniera improvvisa e precoce come il fotografo Emiliano Mancuso è tanto lo sgomento, ma è altrettanta la voglia di continuare a camminare insieme a lui, ripercorrendo i passi del suo talento.Si potrà ancora camminare accanto a Mancuso, dal 14 giugno al 6 ottobre 2019, grazie alla mostra Una diversa ...

Diretta Germania Cina/ Streaming video e tv : così Nelle qualificazioni : Diretta Germania Cina Mondiale di calcio femminile 2019: Streaming video tv, quote, risultato live del match del girone B.

Scuola - aumento stipendi e scatti anzianità ultime notizie : la ‘patata bollente’ Nelle mani del premier Conte : Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa dalla Gilda degli Insegnanti, riguardante una petizione promossa sulla piattaforma change.org (l’indirizzo è change.org/p/giuseppe-Conte-stipendi-più-alti-per-gli-insegnanti) per chiedere lo ‘scongelamento’ dello scatto di anzianità del 2013 e l’aumento stipendiale agli insegnanti. Oggi si è provveduto alla consegna, presso la Presidenza del Consiglio, delle oltre ...

FEDERICO CHIESA ALLA JUVENTUS?/ "Tutto Nelle mani del nuovo proprietario Commisso" : FEDERICO CHIESA ALLA JUVENTUS? Secondo quanto spiegato da Calamia di Gazzetta, è tutto nelle mani del nuovo proprietario Commisso

Nelle mani di Miguel Angel Lopez : Ce l'hanno insegnato sin alla scuola materna: "Non alzare le mani!". Imperativo. Ce l'hanno ripetuto anche dopo: "Violenza chiama violenza". Avvertimento. Ce l'hanno detto anche a catechismo: "A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra". Dal VAngelo secondo Matteo. C'hanno spiegato in tele

Privacy online - svegliamoci prima che il potere sulle nostre vite finisca Nelle mani di pochi : È di qualche giorno fa la notizia che Amazon ha vinto la sua battaglia contro otto governi dell’America del Sud che rivendicavano il diritto di usare il dominio .amazon, in virtù dell’omonima Foresta Amazzonica, presente lungo i loro territori. Il dominio .amazon, quindi, è di Jeff Bezos. Lo ha stabilito, dopo anni di battaglie, con una pronuncia provvisoria l’Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’ente che ...

Il Giro d’Italia è Nelle mani di Carapaz - a Monte Avena vince Bilbao : Richard Carapaz ha messo le mani sul Giro d’Italia conducendo con sicurezza anche l’ultima tappa di montagna, quella con l’arrivo a Monte Avena. L’ufficializzazione arriverà domani dopo la crono di Verona, ma lo scalatore dell’Ecuador ha difeso senza troppi affanni tutto il suo vantaggio su Nibali e allungato ancora su Roglic, staccatosi nell’ultima discesa. La tappa è andata invece allo spagnolo della Astana Pello Bilbao, già vincitore a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Maggio : Salvini si crede il premier e fa dimettere Nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato : Guai leghisti Rixi condannato per le spese pazze: molla la poltrona Rimborsopoli in Liguria – La sentenza: 3 anni e 5 mesi al viceministro Salviniano accusato di peculato e falso quando era capogruppo regionale del Carroccio di Ferruccio Sansa Il porto dei veleni di Marco Travaglio Come avrete capito, se siete riusciti a non perdervi nella giungla di magistrati, correnti, indagati, indagatori, dossieranti e dossierati, è in corso ...