Needle | “Woodstock” cofanetto 50°anniversario

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) https://youtu.be/1aqDQ7 iTpM 50 anni fa, nell’agosto 1969, si celebrava a Woodstock l’evento più importante degli anni ’60 e di tutta la storia della musica, non fosse che nel 1985 il Live Aid ha potuto godere di una mondovisione che gli ha dato miliardi di spettatori virtuali che hanno fatto impallidire il mezzo milione di Woodstock. Ma allora la mondovisione era stata inventata due anni prima con un programma il 25 giugno 1967 in cui per la musica rock erano intervenuti i Beatles dove, accompagnati da Rolling Stones e Sonny & Cher, avevano cantato la loro “All you need is love”. Fu l’inizio planetario del fenomeno “Peace & Love”, nato da poco a San Francisco e culminato appunto nei 3 giorni di Pace Amore e Musica a Woodstock. L’evento nacque in sordina, il posto fu cambiato all’ultimo momento. Alcuni artisti o gruppi, come Bob Dylan o Spirit, declinarono ...