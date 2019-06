NBA – Mossa astuta dei Lakers | la trade e il ‘sacrificio’ di Davis spalancano le porte

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) La cessione di tre giocatori ai Wizards e la rinuncia dialbonus permettono aidi avere 32 milioni di spazio per puntare ad un big L’arrivo di Anthonyai Los Angelesverrà ufficializzato il prossimo 6 luglio, ma intanto la franchigia giallo-viola ha definito gli ultimi dettagli della, cedendo ai Washington Wizards i contratti di Moritz Wagner, Isaac Bonga e Jamerrio Jones insieme a una futura seconda scelta. (LaPresse/EFE) Unaquella della franchigia californiana, riuscita a raggiungere il proprio obiettivo principale: cioè quello di avere lo spazio sotto il salary cap per un altro contratto al massimo salariale. Oltre alle cessioni di tre propri giocatori, a fare la differenza è stata anche la scelta di AD di rinunciare al proprio ‘bonus‘, quattro milioni di dollari che permettono aidi averne ...

hispa82 : @BR_NBA @TheSteinLine eccola la mossa geniale @calabrese_ivan - zona23news : Portland manda Turner ad Atlanta in cambio di bazemore. A mio parere, non una grande mossa da parte di Portland, vi… - Brutosaaur : RT @dchinellato: Mossa saggia di David Griffin nel dire: “Zion Williamson non è qui per salvare questa franchigia”. New Orleans è già impaz… -