Nasce la prima bambina dopo oltre vent' anni nel paesino fantasma

(Di giovedì 27 giugno 2019) Pina Francone Il "miracolo" a Dosso, in Val di Scalve in provincia di Bergamo: qui l'ultimo nato era venuto al mondo nel 1998 Il" ri21. A Dosso, Val di Scalve, in provincia di Bergamo, è nata unadi nome Elena. L’ultimo nato nella realtà della bergamasca era venuto al mondo nel 1998 e si tratta proprio dello zio della bimba, che ora ridà vita e speranza al paese di neanche trenta anime, frazione di Dosso di Azzone, che di abitanti ne conta a malapena quattrocento. Il "miracolo" è arrivato alle 17:30 di sabato 22 giugno, all’ospedale di Esine, in Val Camonica, come scrive L'Eco di Bergamo. Un fiocco rosa accolto con palloncini per le vie e campane a festa. Perché un eo del genere, lì, merita assolutamente questa attenzione. "È davvero un eo. L’ultima volta che è nato qualcuno qui a Dosso è stato mio fratello Luca, 21fa. ...

