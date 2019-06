Napoli-James Rodriguez | Il Mattino | il pericolo arriva dalla Copa America

Messaggero : Il Napoli ha pensato di assegnare la 10 a James : Il Messaggero lo scrive nero su bianco: la 10 a James Rodriguez. In un pezzo in cui si ricostruiscono le principali trattative in corso per i club di Serie A, il quotidiano romano parla di quella tra il Napoli e il Real Madrid per il colombiano e decreta: “James Rodriguez è stato bloccato dal Napoli, che ha pensato anche di assegnargli la mitica 10 di Maradona come gesto di ulteriore fiducia”. Se ne era parlato finora come di una ...

Corbo : “Icardi prima punta - James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” : Corbo: “Icardi prima punta, James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” Antonio Corbo scrive sul nuovo Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Ma ci voleva il ritorno di Sarri in Italia per scatenare De Laurentiis? Alla svolta dei quindici anni di presidenza, piomba sul mercato. Il Napoli c’è, lui pure. Non sparge slogan. «Ancelotti è il nostro Ronaldo» ...

Radio Marte – Perillo : “James mi piace ma fossi nel Napoli…” : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonello Perillo, giornalista e curatore della rubrica nazionale del Tgr. “La cosa più semplice e ovvia per il Napoli è quella di trattenere i migliori e fare 2-3 acquisti per il salto di qualitá. fossi nel club, proverei a rinforzare l’attacco con una prima punta perchè il Napoli crea tanto, ma finalizza poco. James Rodriguez mi piace, ma non è una ...

Ruolo di James Rodriguez al Napoli - Gazzetta : “Così farà la differenza” : Ruolo di James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: “Così farà la differenza” Ruolo di James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: “Così farà la differenza”. La storia tra il tecnico azzurro e l’ attaccante colombiano parte dal lontano 2014, quando James, reduce da un mondiale da assoluto protagonista (capocannoniere con 6 gol in 5 gare), arriva alla corte di Re Carlo al Real Madrid. Da quel momento è stato subito feeling, ...

Cannavaro : “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…” : Cannavaro: “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…” Cannavaro: “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…”. Fabio Cannavaro parla ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Vi proponiamo alcuni passaggi della lunga lunga intervista in cui l’ex Juve e Napoli tratta tanti argomenti. “Serie A? Mi auguro che il nostro ...

Sky – James vuole Napoli - ma il Real Madrid vuole dettare le condizioni : Nella trasmissione in onda su Sky Gianluca Di Marzio ha parlato dell’affare James Rodriguez evidenziando che il Real non è disposto ad accettare le condizioni del Napoli Il Napoli continua ad aspettare l’ok del Real Madrid. E’ stato chiesto il prestito con diritto di riscatto ma a queste condizioni a quanto pare i galacticos non accettano. Per quanto riguarda il giocatore, invece, si è già promesso al club azzurro”. L'articolo Sky ...

James Rodriguez-Lozano - Gazzetta : “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di troppo” : James Rodriguez-Lozano, Gazzetta: “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di troppo” James Rodriguez-Lozano, Gazzetta: “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di troppo”. Un attaccante esterno, che si adatta un po’ ovunque, ed un fantasista che agisce tra linee non lesinando inserimenti. James Rodriguez e Lozano sono senza dubbi due attaccanti di spessore capaci di fare la differenza in ogni ...

Radio Marte – Ceci amico storico di Maradona : “Qualcuno si diverte a parlare della salute di Diego - la 10 a James? Facciamolo prima arrivare a Napoli” : Stefano Ceci, amico storico di Diego Armando Maradona è intervenuto nella corso di Marte Sport Live programma in onda sulle frequenze di Radio Marte, ha parlato di Diego Maradona e del possibile numero di maglia di James Rodriguez. Le sue dichiarazioni: “Diego ci ha abituato molto bene in campo e nel bene o nel male si parla sempre di lui. C’è chi scherza poi anche sulla salute di Diego, ma Maradona non soffre di alzheimer, sta bene. Al ...

Calciomercato Napoli – Settimana decisiva per James Rodriguez : ADL pronto alla proposta finale : SSC Napoli Settimana decisiva per la trattativa James Rodriguez L’edizione odierna de Il Mattino scrive sul futuro di James Rodriguez: “Mendes ha aperto la strada a James Rodriguez, facendo anche leva sulla volontà del giocatore che, ricordiamolo. è in chiara rottura con il Real Madrid che per due anni lo ha scaricato al Bayern Monaco. De Laurentiis è pronto per l’ingresso in scena con la proposta finale. Il colombiano ...

Il Napoli alza la voce : “i big non sono in vendita” - James Rodriguez non si sbilancia sul futuro : “I giocatori del Napoli non sono in vendita”. Il Napoli ha deciso di mettere le cose in chiaro e di smentire via Twitter le indiscrezioni di stampa riguardanti possibili cessioni di pezzi pregiati. “La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione”, si legge nel post del club partenopeo. “I giocatori del Napoli non sono in ...

Allan su James Rodriguez al Napoli : “È un giocatore di qualità mondiale - se arriva siamo contenti! Sarri? Scelta da rispettare - da avversario proveremo a batterlo!” : Brasile, intervista ad Allan in mixed zone, commenta James Rodriguez Dal Sud America Allan il centrocampista brasiliano del Napoli commenta il possibile arrivo in azzurro del colombiano James Rodriguez, in un’intervista rilasciata al giornalista Tancredi Palmerio inviato di TMW in Brasile. Queste le sue dichiarazioni su Rodriguez e Sarri: “James è un calciatore di qualità mondiale. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti ...

Calciomercato domenica 23 giugno : Roma - affondo per Hamsik. Juve - De Ligt più vicino. Napoli - novità James Rodriguez! : Calciomercato 23 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi domenica 23 giugno. JuveNTUS– De Ligt strizza l’occhio ai bianconeri e si avvicina in maniera reale e concreta. Il difensore ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Più defilate Barcellona e PSG. INTER– […] L'articolo Calciomercato domenica 23 giugno: Roma, affondo per Hamsik. ...

Tuttosport : Il Napoli pagherà James con i soldi della cessione di Sepe. Si attende Decreto Crescita : Secondo quanto scrive Tuttosport James Rodriguez arriverà al Napoli grazie al Decreto Crescita, pagato con i soldi della cessione di Sepe. Il portiere sarà venduto a 5 milioni di euro. Saranno proprio questi i soldi che De Laurentiis pagherà quest’anno per James, ai quali aggiungerà l’anno prossimo altri 30-35 milioni per il riscatto. Un riscatto che diventerà obbligatorio nel caso in cui il Napoli vincesse lo ...

Pedullà : “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo - novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” : Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita”. Gli ultimi aggiornamenti sulle tre operazioni più discusse degli ultimi giorni a cura dell’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che fa il punto della situazione sul suo sito internet. Calciomercato Napoli, ...