Muore d’infarto al cinema mentre sta guardando un film porno

Como - 25enne accoltellato alla festa del paese Muore d’infarto. Omicida confessa : “Mi aveva gettato dell’acqua addosso” : Un ragazzo di 25 anni è morto per un infarto dopo essere stato accoltellato durante una feste di paese a Veniano, in provincia di Como, la sera del 16 giugno. In mattinata un uomo di 47 anni di Fenegrò ha confessato l’omicidio, dicendo di aver colpito il ragazzo con un coltello a serramanico perché gli aveva gettato addosso dell’acqua. La vittima si chiamava Hans Junior Krupe, ed era nato in Italia da genitori olandesi. Il 47enne è ...

83enne salva la moglie dall’annegament e subito dopo Muore d’infarto : Anziano di 83 anni si è tuffato per aiutare la consorte che stava annegando. Il malore è arrivato quando ormai era riuscito a metterla in salvo. Tragedia a Rimini dove un anziano di 83 anni è morto dopo essere riuscito a salvare la moglie dall’annegamento. I soccorritori hanno cercato a lungo di rianimarlo ma alla fine si sono dovuti arrendere. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei militari della Capitaneria di porto, ...

Ingoia 246 pacchetti di cocaina : Muore d’infarto mentre è in volo : Ha Ingoiato 246 pacchetti di cocaina ed è morto d’infarto mentre si trovava a bordo del volo che da Bogotà, in Colombia, doveva riportarlo in Giappone, a Tokyo. È accaduto ad un cittadino giapponese che è deceduto venerdì scorso dopo un atterraggio di emergenza in Messico resosi necessario proprio per le sue condizioni di salute. L’uomo – un 42enne identificato solo come Udo N. – ha iniziato ad avere convulsioni dopo che ...

Giapponese ingoia 246 pacchetti di cocaina e Muore d’infarto in aereo : Un uomo ha ingoiato 246 pacchetti di cocaina, e poi è morto d’infarto sull’aereo: alcuni passeggeri del volo partito da Città del Messico verso Narita si sono accorti che l’uomo stava molto male, tremava violentemente. Quando l’aereo ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Hermosillo, nello Stato di Sonora, era già troppo tardi: l’uomo è morto d’infarto per overdose di cocaina. Le autorità locali ...

Elezioni europee - tragedia al seggio : un operaio Muore d’infarto dopo aver votato : Un operaio di 54 anni è morto d'infarto in un seggio nel padovano. L'uomo aveva appena imbucato la scheda delle Elezioni europee nell'urna e stava ritirando i documenti quando è stato colto da un malore. A nulla è servito l'intervento dei presenti prima e dei medici del 118 dopo, l'uomo non si è più ripreso.