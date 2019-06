Multa per cambio segnaletica stradale | cos’è l’ignoranza scusabile?

Disobbedire è l’unico modo per resistere. E la Multa a Sea Watch la pagheremo in tanti : Ben venga il processo alla Sea Watch se serve una volta per tutte a alzare il dibattito e ad approfondire il diritto del mare e i trattati internazionali che regolano il salvataggio di vite umane. Ha fatto bene la comandante a sfidare Salvini: ora finalmente si scoprirà che la Giustizia ha i mezzi per approfondire più di qualche orribile tweet.Continua a leggere

Appello di Sea Watch : raccolta fondi per pagare la Multa al capitano Carola in caso di sbarco : La ong chiede donazioni per la difesa legale del capitano Carola Rackete che, se violasse il divieto di ingresso nelle acque...

Sea Watch - la comandante potrebbe forzare il blocco. Raccolta fondi per pagare la Multa : Poiché sia l'appello della comandante Carola Rackete, sia quello dei migranti a bordo non sono stati ascoltati e nemmeno la Corte di Strasburgo ha dato ragione alla Sea Watch, la nave potrebbe sbarcare comunque, andando incontro a tutte le conseguenze del caso, pur di riportare a terra le 42 persone fuggite dalle carceri libiche e salvate in mare, che da 14 giorni attendono un porto sicuro. Per ora l'unico porto indicato loro ...

Migranti - Sea Watch lancia raccolta fondi per pagare Multa sbarco : Migranti, Sea Watch lancia raccolta fondi per pagare multa sbarco L’intenzione della Ong tedesca sarebbe quella di entrare nel territorio italiano e far sbarcare a Lampedusa le 42 persone a bordo. Sui social scrive: “Aiuta a difendere i diritti umani e dona al fondo di assistenza legale Sea Watch” Parole chiave: ...

Migranti : appello Sea Watch su Fb - raccolta fondi per pagare Multa sbarco : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seaWatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua

Carne scaduta e pesce senza tracciabilità Multa al resort di super lusso sul mare : Patricia Tagliaferri Sequestrati otto chili di controfiletto giapponese e 69 chili di prodotti ittici La location, a strapiombo sul mare in una cavità naturale, è davvero esclusiva. E anche il conto non è proprio alla portata di tutti, con menù degustazione che vanno dai 180 ai 220 euro a persona. Per Tripadvisor è «uno dei posti migliori dove mangiare Carne a Polignano a mare». Eppure il ristorante Grotta Palazzese, uno dei più ...

Pagamento Multa con lo sconto - differenze e importo riduzione. Cosa sapere? : Pagamento multa con lo sconto, differenze e importo riduzione. Cosa sapere? La legge vigente prevede differenti importi di Pagamento multa, a seconda della tempistica con cui ci si attiva per pagarla. Vediamo di seguito di fare un quadro esplicativo su sconti e riduzioni, cogliendo quindi i vantaggi di un Pagamento multa in modo celere. Se vuoi saperne di più circa la multa senza foto della targa, clicca qui. Pagamento multa: ...

Mega Multa a TIM - Wind Tre e Fastweb per aver ostacolato il diritto di recesso : Esercitare il diritto di recesso dagli operatori telefonici spesso non è affatto facile o trasparente come dovrebbe essere: AGCOM è dello stesso avviso, da qui la commina a TIM, Wind Tre e Fastweb di una multa complessiva di oltre i 2.7 milioni di euro (la sanzione ammonta a 1.2 milioni per i primi due provider, ed a circa 360 mila euro per il terzo). Stando a quanto riportato da 'tomshw.it', la normativa violata, come vi dicevamo, è ...

Australia - lasciò la bara di un bambino sul furgone perdendola per strada : solo una Multa : Quella che arriva dall'Australia è una storia davvero molto particolare, in quanto un uomo di 58 anni, Richard John Bertrand, questo il suo nome, è stato condannato dai giudici Australiani al pagamento solo di una sanzione di 5.000 dollari. Secondo quanto riporta la stampa internazionale il soggetto avrebbe dimenticato accidentalmente il feretro di un bambino sul tetto del carro funebre: tutto accadde a novembre del 2018. L'uomo all'epoca ebbe ...

Roma : tremila euro di Multa a un operaio che ha buttato materiali edili in un cassonetto : Un dipendente di una ditta edile è stato fermato dagli agenti del Nucleo Ambiente e Decoro della polizia locale di Roma mentre gettava tre sacchi di materiali di risulta in un cassonetto per utenza domestica. In totale sono state recuperate tre buste da 30 chili, contenenti linoleum, inerti, imballaggi e plastica. L'uomo è stato sanzionato, insieme ai responsabili dell'impresa, per un totale di 3.100 euro. "Chi si rende responsabile di ...

Scontrini elettronici - niente Multa per 6 mesi. Ok compromesso salva-Roma e salva-Comuni : Le partite Iva soggette alle nuove pagelle fiscali avranno più tempo per i versamenti delle imposte: i termini che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre. Moratoria di sei mesi delle sanzioni per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro obbligati dal 1° luglio alla trasmissione degli Scontrini e delle ricevute on line...

Pagelle fiscali - arriva la proroga al 30 settembre. Scontrini elettronici - niente Multa per 6 mesi : Le partite Iva soggette alle nuove Pagelle fiscali avranno più tempo per i versamenti delle imposte: i termini che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre. Moratoria di sei mesi delle sanzioni per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro obbligati dal 1° luglio alla trasmissione degli Scontrini e delle ricevute on line...

Multa di 250mila euro alla Liga : usava il microfono dell'app per scovare le partite pirata : L'agenzia della protezione dei dati spagnola (AEPD) ha sanzionato la massima serie calcistica del paese per non avere informato correttamente gli utenti della propria app ufficiale riguardo al modo in cui vengono impiegati il microfono e il gps dopo il download. La Liga farà...