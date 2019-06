MotoGp – Matrimonio in arrivo in casa VR46 | Francesca Sofia Novello & co si

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Quando il gatto non c’è i topi ballano: Valentino Rossi e Uccio ad Assen per il Gp d’Olanda e le fidanzatee Pamela se la spassano. Che divertimento all’addio al nubilato Insi trova sempre il modo di far festa: è da due anni però ormai che non si festeggia per una vittoria di Valentino Rossi, che non sale sul gradino più alto del podio dal Gp d’Olanda 2017, ma il Dottore è riuscito lo stesso a regalare qualche gioia, con gare mozzafiato e splendidi podi. Ci hanno pensato anche i giovani dell’Academy a dar modo a tutto lo staff di festeggiare: tra vittorie in gara e splendidi Mondiali. Adesso, però, è arrivato il momento di festeggiare un uomo che vive molto ‘dietro le quinte’, Uccio Salucci: il braccio destro di Valentino Rossi e direttore sportivo dellaconvolerà presto a nozze con la sua compagna ...

