MotoGp – La sincerità di Valentino Rossi ad Assen | dalla caduta del Montmelò al digiuno

sportfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) A tutto: le sincere parole del pilota Yamaha alla vigilia del Gp d’Olanda La vittoria manca ormai da due anni, dal Gp d’Olanda 2017, manon ha mai perso la motivazione. Il Dottore, a due anni di distanza dal suo ultimo successo, è pronto a tornare in pista, ad, per un weekend di gara che ama molto. Non sono mancati i podi per il nove volte campione del mondo, che in questi due anni è riuscito comunque a regalarsi delle soddisfazioni, ma adesso sta vivendo un periodo complicato con la Yamaha. AFP/LaPresse “Venire adè sempre una bella sensazione, è sempre fantastico, è una pista speciale, ha un sacco di storia, il tracciato è bellissimo guidare qui dentro anche se è un po’ modificata da 15 anni fa, e comunque è sempre fantastica, è un weekend importante come al solito, vediamo dai, speriamo che ci sia tempo bello ...