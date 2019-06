MotoGP Assen 2019 | orari diretta tv-streaming di gara e qualifiche

MotoGP - la Ducati cerca riscatto in Olanda : dieci cose da sapere sul Gran Premio di Assen : In vista del Gran Premio d’Olanda in programma sul circuito di Assen, ecco dieci cose da sapere sulla gara olandese Dopo un Gp di Barcellona dall’esito agrodolce, con Danilo Petrucci terzo ed Andrea Dovizioso ritirato, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen (Paesi Bassi) per il Gran Premio di Olanda sullo storico TT Circuit. Il tracciato dei Paesi Bassi è tra i più iconici in calendario ed è stato spesso teatro di gare ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di riscatto ad Assen - Marquez sempre il favorito : E dopo la Catalogna, è tempo di Olanda, è tempo di Assen. La Cattedrale del Motociclismo è pronta ad accogliere i centauri più veloci del pianeta, ospitando l’ottavo round del Motomondiale. Nella classe regina si è reduci dal patatrac di curva-10. Lo strike involontario di Jorge Lorenzo ha visto l’uscita di scena in successione di Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e di Valentino Rossi, aprendo un’autostrada al compagno di team ...

MotoGP Assen 2019 : storia - aspettative - pronostici : Ad Assen, nel regno dei Tulipani, pronti per la partenza, domenica 30 giugno. Cosa dice la storia di questo circuito? Chi è pronto per salire sul gradino più alto del podio? Chi, invece, tornerà a casa senza allori?Il Gran Premio di Assen una volta era considerato l’Università delle due ruote. Poi, nel 2007 la pista venne ridotta perdendo in fascino. Tra le curve olandesi, che comunque rimangono campo di battaglia per spiriti ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Positivi i test a Barcellona - siamo pronti per Assen e Sachsenring” : C’è ottimismo in casa Yamaha in vista del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP in programma dal 28 al 30 giugno sulla pista di Assen. Valentino Rossi, primatista assoluto in MotoGP con otto vittorie nell’Università del Motociclismo (dieci primi posti totali incluse le categorie minori), si presenta al weekend di Assen con ottimismo e con grande determinazione dopo lo sfortunato k.o. di Barcellona. Il ...

MotoGP - buone sensazioni per Petrucci : “Assen è una pista che mi piace - la pioggia potrebbe avvantaggiarmi” : Il ternano arriva all’appuntamento olandese con il terzo posto ottenuto a Barcellona, un ottimo viatico per approcciarsi bene alla gara di Assen Il terzo posto di Barcellona da cui ripartire, provando ad ottenere un altro buon risultato in occasione del Gp di Assen. Danilo Petrucci vuole allungare più possibile questo suo momento positivo, continuando a risalire la china in classifica dopo un inizio di stagione non facile. Alessandro ...

MotoGP - Dovizioso non guarda indietro : “inutile lamentarsi per i punti persi a Barcellona - ad Assen per il riscatto” : Il pilota della Ducati ha parlato in vista del Gp di Assen, esprimendo le proprie sensazioni a poche ore dal week-end olandese A meno di due settimane dal Gp di Catalunya, concluso con il terzo posto di Danilo Petrucci e il ritiro di Andrea Dovizioso, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019. Costanza Benvenuti – LaPresse L’obiettivo dichiarato del Dovi è quello di ...

MotoGP - Aleix Espargaro ottimista : “riabilitazione intensa - sono motivato a tornare in pista ad Assen” : Colpito da Smith nel corso del primo giro del Gp di Barcellona, Aleix Espargaro ha lavorato a ritmo di record per tornare in pista ad Assen Aleix Espargaro è sempre più vicino a ricevere il via libera dei medici per gareggiare ad Assen, nonostante le numerose microfratture riportate dopo l’incidente con Smith a Barcellona. AFP/LaPresse Il pilota spagnolo non vuole saltare l’appuntamento olandese, come riferito da lui stesso al ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso ad Assen. L’obiettivo è sfatare il tabù della vittoria : Con la perfetta cadenza bisettimanale che caratterizza questo Motomondiale 2019, a dieci giorni di distanza dalla Catalogna il circus si prepara per riaccendere i motori verso un altro appuntamento storico e attesissimo da piloti e tifosi come quello del GP di Olanda, che come di consueto si correrà sul tracciato della Drenthe di Assen. Tradizionalmente per quasi settant’anni la corsa è stata disputata qui il sabato per via di radicati ...

MotoGP - Aleix Espargaro punta il Gp di Assen : lo spagnolo spinge per tornare in pista venerdì : Dopo l’infortunio subito in Catalogna, il pilota dell’Aprilia sta spingendo per riuscire a rientrare per il Gp di Assen Aleix Espargaro non ha nessuna intenzione di saltare il Gp di Assen, lo spagnolo infatti corre contro il tempo per recuperare dall’infortunio subito in Catalogna, causato da un incidente con Bradley Smith avvenuto al primo giro di gara. Gli esami svolti ormai dieci giorni fa avevano evidenziato due ...

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti al TT Assen 2019 : Quattro settimane dopo il TT all’Isola di Man, anche la MotoGP si prepara ad affrontare il suo Tourist Trophy ambientato però al TT Circuit Assen. ?La pista olandese, l’unica ad aver ospitato gare iridate fin dalla nascita del Campionato dal Mondo, è teatro dal 28 al 30 giugno dell’8° appuntamento del Mondiale 2019.?Sorta nel 1925, […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al TT Assen 2019 sembra essere il primo su ...

MotoGP – Lorenzo ad Assen per confermare i progressi sulla Honda : “possiamo avere la stessa velocità di Barcellona” : Jorge Lorenzo ci crede: il maiorchino ad Assen per far bene e confermare le buone sensazioni del Montmelò I piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare un nuovo weekend di gara: domenica si correrà il Gp d’Olanda e i campioni delle due ruote cercheranno di regalare uno spettacolo unico a tutti gli spettatori. Occhi puntati su Jorge Lorenzo, che ha voglia di dimostrare di poter essere competitivo in sella alla sua Honda dopo ...

MotoGP – Marquez - le difficoltà del circuito di Assen e la voglia di tornare in moto : “in Olanda splendida battaglie” : Marquez ad Assen per far bene: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Olanda E’ tutto pronto ad Assen per un nuovo weekend di gara di motoGp: dopo una settimana di relax a seguito del Gp di Catalunya, i piloti sono pronti a sfidarsi al Gp d’Olanda. La gara olandese si prospetta emozionante, con tanti piloti motivati a far bene: in primis Vinales, Rossi e Dovizioso sicuramente cercheranno di andare a caccia del ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Dieci successi conditi da alcuni duelli indimenticabili : L’ottavo weekend di gara dell’anno è sempre più vicino per il Motomondiale, che fa tappa dal 28 al 30 giungo nella meravigliosa pista di Assen per il Gran Premio d’Olanda 2019. Il circuito olandese viene da sempre considerato l’Università del Motocislismo per le caratteristiche di un tracciato molto veloce ma allo stesso tempo abbastanza tortuoso ed impegnativo, in cui il pilota può davvero fare la differenza. Assen è ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Valentino Rossi sogna il colpaccio sulla pista preferita di Assen : Due anni esatti. Da tanto si protrae il digiuno di Valentino Rossi in MotoGP. Un digiuno che ha dell’incredibile se si pensa alla carriera del nove volte campione del mondo, ma la crisi nera della Yamaha non ha certo reso la vita semplice al pilota di Tavullia negli ultimi anni. Bisogna tornare al Gran Premio d’Olanda 2017, infatti, per ritrovare il numero 46 sul gradino più alto del podio, al termine di una gara spettacolare nella ...