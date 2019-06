Moto elettrica BMW | ecco come sarebbe la prima

Motori – FCA ed Enel insieme per la Mobilità elettrica del futuro : FCA ed Enel X siglano protocollo d’intesa: le aziende lavoreranno insieme per migliorare e sviluppare l’offerta dei veicoli elettrificati del Gruppo italo-americano FCA sigla protocollo d’intesa con il Gruppo Enel per sostenere la produzione e commercializzazione dei modelli ibridi plug-in e a batteria previsti nel piano industriale di Gruppo torinese nel periodo 2018- 2022. L’iniziativa prevede lo studio e la ...

Motori – Honda-e : ecco svelati i segreti della rivoluzionaria citycar elettrica [GALLERY] : Honda e: il nuovo veicolo elettrico compatto del marchio giapponese, è la prima auto ad avere una piattaforma EV dedicata, progettata per garantire un’esperienza di guida straordinaria Il telaio della nuova Honda e è stato sviluppato ponendo l’attenzione agli ambienti urbani per offrire una guida sempre appagante e reattiva. Il pacco batterie, perfettamente centrato rispetto al passo, offre una distribuzione del ...

Motori – Nuova Opel Corsa-e l’elettrica tedesca divertente ed ecologica …ma è davvero abbordabile? [PREZZO e FOTO] : Opel Corsa-e: la piccola elettrica tedesca briosa e divertente con oltre 300km di autonomia viene offerta ad un prezzo lancio di 29.900 euro Un entusiasta Michael Lohscheller, CEO Opel ha rilasciato una sua personalissima dichiarazione, dicendo: “Oggi è un giorno speciale per Opel. Opel diventa elettrica. Da oggi è possibile ordinare Corsa-e e Grandland Hybrid. Ed è solo il primo passo. Entro il 2024 renderemo elettrica tutta la ...

Motori – La Volkswagen elettrica ID.R ha ottenuto un nuovo record al Nürburgring [FOTO e VIDEO] : La ID.R, spinta da due Motori elettrici, ha girato al Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 minuti, più veloce di qualsiasi altra elettrica finora, superando il record precedente di 40,564 secondi La Volkswagen ha aggiunto un’altra pietra miliare nella e-mobility: la ID.R, spinta da due Motori elettrici, ha girato al Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 minuti, più veloce di qualsiasi altra elettrica finora. Romain Dumas (F) ha superato il ...

Motori – Citroën punta tutto sulla mobilità elettrica a guida autonoma [GALLERY] : Il Capo designer di Citroën, Pierre Leclerq: “19_19 ed AmiOne, non riguardano solo un esercizio di stile, ma una vera visione futuribile per l’Azienda” Pierre Leclerq, afferma a che: “guida autonoma ed elettrificazione creeranno una vera rivoluzione nel design dell’automotive“. Il Capo designer di Citroën ha rilasciato alcune interessanti affermazioni durante l’intervista fatta da Europe ...

Motori – Honda e : la prima city car elettrica della casa giapponese avrà i retrovisori digitali di serie - ecco come funzionano : Il Sistema di retrovisori laterali a videocamera offre vantaggi in termini di design, sicurezza e aerodinamica Avevamo recentemente parlato di Honda e dell’apertura ordini per la sua prima compatta totalmente elettrica, non eravamo a conoscenza di nessun altro dettaglio se non che il veicolo di serie sarebbe stato molto simile al concept. Oggi la casa giapponese decide di allietarci l’attesa confermando una caratteristica della ...

Motori – Opel corre ai ripari : presentata ufficialmente la Corsa elettrica [INFO E FOTO] : Ce n’è per tutti i gusti: benzina, diesel, elettrica. La nuova generazione di Opel Corsa si offre al pubblico con tre diverse Motorizzazioni, quella a batterie sicuramente la più interessante Dopo la ‘fuga di notizie’ dei giorni scorsi, Opel è stata costretta a correre ai ripari. Il costruttore tedesco aveva intenzione di rivelare la sua bestseller al prossimo Salone di Francoforte previsto per il mese di settembre ma ha ...

Motori – Vehicle to Grid - immagazzinare e restituire energia elettrica : ecco come funziona il sistema di Nissan ed Enel X : Realizzato in collaborazione con Nissan ed Enel X presso la sede RSE, il sistema V2G permette ai veicoli elettrici di scambiare energia con la rete pubblica e quella domestica con numerosi benefici per la collettività, i gestori di energia e il cliente Enel X, Nissan e RSE avviano la prima sperimentazione in Italia per lo sviluppo e la dimostrazione del Vehicle to Grid, la tecnologia grazie alla quale le auto possono immagazzinare e ...

Motori – Honda e - ci siamo : la prima elettrica compatta della casa giapponese può essere prenotata [INFO E FOTO] : La casa giapponese ha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo, Honda e, completamente elettrico e previsto per il territorio europeo Nell’ottica di una totale elettrificazione che vede una gamma di veicoli totalmente elettrica entro il 2025, Honda ha deciso di iniziare il percorso con una compatta, la Honda e. La casa giapponese ha finalmente aperto gli ordini del suo primo veicolo completamente elettrico e previsto per il ...

Motori – Mercedes : quale futuro per Smart elettrica? Dai clienti privati alle flotte aziendali : Elettrificazione, connettività e sicurezza: il futuro di Mercedes passa anche dalla Smart elettrica per le flotte Il 22 e 23 maggio il mondo delle flotte si dà appuntamento a Company Car Drive, l’occasione per fare il punto su prodotti e strategie legate al canale fleet. Mobilità del futuro, sviluppo delle Motorizzazioni tradizionali e sicurezza sono i principali driver della presenza di Mercedes-Benz e Smart all’edizione ...

Motori – Un’elettrica al concorso di eleganza di Villa d’Este? Peugeot espone e-Legend Concept : La noia non fa parte del DNA della Casa del Leone e autonomo non deve far rima con monotono: Peugeot espone e-Legend Concept nell’ambito del prestigioso concorso di eleganza di Villa d’Este Peugeot e-Legend Concept è il manifesto tecnologico di della casa francese per la mobilità del futuro, un futuro entusiasmante. Reinterpretando in chiave moderna il design emblematico di una icona della produzione Peugeot di fine anni 60, questa ...

Motori – Bella - elettrica e ad alte prestazioni : l’auto tutta italiana che sfida i grandi marchi è realtà : La nuova hypercar FV Frangivento Asfanè 1010 è un progetto tutto italiano. Si tratta di una ibrida da 1010 cavalli che sfida i grandi marchi dell’industria mondiale La casa automobilistica FV Frangivento, nata a Torino nel 2015, presenterà il primo esemplare di Asfanè DieciDieci giovedì 30 maggio 2019 al Mauto, Museo Nazionale dell’automobile di Torino, e domenica 2 giugno presso l’Ambasciata d’Italia di Monte Carlo, in occasione ...

News Motori- Fiat Centoventi Concept - la mobilità elettrica del futuro sbarca a Modena [GALLERY] : Fiat Concept Centoventi, l’auto celebrativa dei 120 anni dell’azienda è la soluzione di mobilità elettrica del prossimo futuro secondo FCA A Modena i riflettori saranno di certo puntati su Fiat Concept Centoventi che, dopo il suo esordio mondiale al salone di Ginevra, si concederà agli sguardi del pubblico italiano e in particolare di quei giovani che l’hanno apprezzata per le sue idee rivoluzionarie di mobilità ...