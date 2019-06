Mondiali 2034 | Australia e Indonesia pensano a candidatura congiunta

Mondiali 2034 - l’Australia scioglie le riserve : si va verso una candidatura congiunta con l’Indonesia : L’Australia ha ammesso di pensare ad una candidatura congiunta con l’Indonesia per ospitare i Mondiali del 2034 L’Australia e l’Indonesia potrebbero presentare una candidatura congiunta per ospitare i Mondiali FIFA del 2034 , ad annunciarlo è la Federcalcio australiana con una nota pubblicata nella giornata di oggi. “Una candidatura congiunta Indonesia-Australia è stata discussa durante la riunione del ...

Calcio - Mondiali 2034 : il Sud-Est asiatico si candida per l’organizzazione - dieci paesi coinvolti : Per i Mondiali di Calcio del 2034 arriva anche la candidatura del Sud-Est asiatico, con dieci paesi coalizzati per organizzare la rassegna iridata. L’annuncio, come riportato dall’ANSA, è stato dato oggi a Bangkok dal Premier della Thailandia Prayuth Chan-ocha, che ha dichiarato come questa grande manifestazione potrebbe aiutare la regione “ad avere una maggiore integrazione con il resto del mondo”. Oltre alla Thailandia, il progetto prevede che ...