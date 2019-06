Mondiale Femminile | Eriksson-Harder divise ma unite | il loro bacio da ‘rivali’ diventa

Mondiale Femminile - Olanda favorita contro l’Italia anche per la Better : La vittoria sulla Cina ha permesso alle azzurre di approdare ai quarti di finale del Mondiale femminile in Francia. Sabato alle ore 15, allo “Stadio du Hainaut” di Valenciennes, le ragazze del ct Milena Bertolini avranno di fronte l’Olanda, favorita dalle quote Better. L’Italia sogna l’impresa, approdare per la prima volta alla semifinale di un Mondiale femminile. Inoltre, un successo sulle ...

Sky Sport Mondiale Femminile (diretta) Quarti | Palinsesto e Telecronisti : Giovedì 27 giugno, il via ai Quarti di finale della FIFA Women’s World CupTM, il Mondiale Femminile per nazioni in corso di svolgimento in Francia. Otto nazionali in campo, quattro grandi sfide per determinare le semifinali, tutti da seguire live su Sky. In campo ci sarà anche l’Italia di Milena Bertolini, che...

Mondiale Femminile - tutto sul prossimo avversario dell’Italia : l’Olanda - pregi e difetti : Percorso strepitoso dell’Italia al Mondiale femminile, le ragazze azzurre dopo la vittoria agli ottavi di finale contro la Cina hanno staccato il pass per i quarti di finale della competizione, un risultato che può essere considerato già incredibile ed inimmaginabile all’inizio del cammino. Merito di una squadra che si è compattata ma che ha dimostrato anche importanti qualità dal punto di vista tecnico e caratteriale, il match ...

Mondiale Femminile - procedimento disciplinare nei confronti del Camerun : Il Mondiale femminile entra sempre più nella fase decisiva, nel frattempo importante notizia. La Fifa infatti ha annunciato oggi l’apertura di un procedimento disciplinare contro il Camerun per “comportamento offensivo e mancato rispetto del fair play”, il riferimento è alla partita degli ottavi di finale contro l’Inghilterra con il risultato di 3-0. L”accusa è quella di aver minacciato di lasciare il campo ...

Mondiale Femminile - il padre di Valentina Giacinti si sbilancia : “E’ un mix tra Morata e Inzaghi” : Massimo Giacinti, papà di Valentina, attaccante dell’Italia protagonista al Mondiale femminile e autrice ieri del primo gol nella vittoria contro la Cina, ha parlato ad “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 paragonando la figlia a due bomber europei del calcio maschile: “Valentina accostata a un grande bomber come Filippo Inzaghi? Sì, è vero, anche se lei vorrebbe essere paragonata a Morata. Per me è una via di mezzo ...

Mondiale Femminile - prosegue il botta e risposta Rapinoe-Trump : “Non andrò alla Casa Bianca” : prosegue il botta e risposta tra Megan Rapinoe e Donald Trump. La calciatrice, che sta portando avanti la protesta degli sportivi Usa contro ogni forma di discriminazione, non aveva cantato appositamente l’inno della sua nazionale in occasione dell’ultima gara delle statunitensi nel Mondiale Femminile, attirando l’attenzione del presidente degli Stati Uniti, il quale le aveva risposto per le rime definendo il suo ...

Mondiale Femminile - l’analisi dei bookies : Olanda favorita contro l’Italia : Continua la favola italiana al Mondiale Femminile. Le azzurre, dopo il successo per 2-0 contro la Cina di ieri, sono volate agli ottavi di finale, in cui ad attenderle c’è l’Olanda. Aumentano chiaramente le difficoltà andando avanti nella competizione e sempre più complesse ed ostiche sono le avversarie che Bonansea e compagne si troveranno di fronte. Tra queste, secondo gli analisti, le ‘orange’ sono favorite ...

Italia-Olanda - Mondiale Femminile : quarti di finale - la gara in Tv sulla Rai il 29 giugno : Italia-Olanda, sabato 29 giugno allo Stade du Hainaut di Valenciennes, la sfida valida per i quarti di finale del Mondiale femminile che potrebbe portare le azzurre verso un traguardo storico mai raggiunto in precedenza: le semifinali iridate. Dopo aver vinto il non facile gruppo comprendente le big Australia e Brasile, con due vittorie, contro le australiane all’esordio (2-1) e poi con la Giamaica (5-0) e una sconfitta indolore col Brasile ...

Italia-Olanda - streaming e tv : dove vedere i quarti di finale del Mondiale femminile : dove vedere Italia – Olanda streaming e tv, Mondiale femminile Italia Olanda streaming| Italia-Olanda: Le azzurre sono ai quarti di finale e già questa è da considerarsi un’impresa storica. Eliminata la Cina, adesso l’Italia femminile affronterà l’Olanda, sperando raggiungere il clamoroso traguardo delle semifinali. Italia Olanda in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019. Le favorite del torneo femminile : tra i due litiganti Brasile e Usa potrebbero godere Australia e Canada : Brasile e Usa si sono ripresi lo scettro di grandissime scuole del Beach volley Mondiale dopo qualche anno di appannamento, a poco più di dodici mesi dall’appuntamento olimpico di Tokyo 2020. Ludwig/Walkenhorst, ma un po’ tutto il movimento tedesco, nelle passate tre stagioni, ha riportato in auge l’Europa in una disciplina, il Beach volley femminile, dove Brasile e Usa hanno fatto la voce del padrone per lustri interi ma ...

L'Italia ai quarti del Mondiale Femminile affronterà l'Olanda : Dopo il successo di ieri sulla Cina per 2-0, la Nazionale italiana affronterà le campionesse europee dell'Olanda sabato 29 giugno nell'incontro valido per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. Le ragazze guidate dal tecnico Sarina Wiegman non hanno ancora perso in questa edizione dell

Mondiale Femminile : caso Rapinoe : non canta l’inno - Trump si infuria : Nella giornata di ieri si sono giocate altre partite importanti valide per il Mondiale femminile, in particolar modo successo dell’Italia contro la Cina con le azzurre che hanno staccato il pass per i quarti di finale. Nel frattempo gli Stati Uniti devono fare i conti con un vero e proprio caso, nel dettaglio la stella Megan Rapinoe ha continuato la protesta contro ogni forma di discriminazione e contro il presidente Donald Trump. ...

