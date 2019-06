Molise | chiude il punto nascite ospedale di Termoli per carenza di medici Bussetti | “Più

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ladiinha portato alla chiusura deldell’di. Pochi giorni dopo l’annuncio del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, riguardo alla possibilità di inviaremilitari nella Regione per rispondere alla mancanza di personale sanitario, il commissario alla Sanità per il, Angelo Giustini, ha firmato il provvedimento dopo aver partecipato a un incontro in Comune, convocato dal sindaco, Francesco Roberti, con oltre 30 amministratori locali e alcuni primari. Il 30 giugno saranno possibili gli ultimi ricoveri di donne in gravidanza, dal 1 al 7 luglio c’è posto per gli ultimi nati, poi le pazienti dovranno decidere a qualerivolgersi. Intanto il ministero dell’Istruzione ha annunciato l’aumento dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale inna e in ...

