Milano | senzatetto morto davanti alla Stazione | forse malore per il caldo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Unè stato trovatoquesta mattina in piazza Luigi di Savoia,Centrale di. Sul posto i mezzi del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne. Esclusi segni di violenza sul corpo: si sospetta unper il, ma si attendono accertamenti. L'articoloper ilMeteo Web.

