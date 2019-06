Milan | Giampaolo e l’operazione rilanci | Biglia e André Silva sarebbero solo i primi

Calciomercato Milan - pronta l’offerta per Torreira : Giampaolo spinge per riavere l’uruguaiano : Il club rossonero ha intenzione di presentare all’Arsenal un’offerta ufficiale per Torreira, giocatore che piace molto a Giampaolo Il Milan è deciso a fare sul serio per Lucas Torreira, centrocampista di proprietà dell’Arsenal. Il classe ’96 piace eccome a Marco Giampaolo, che lo ha allenato alla Sampdoria nella stagione 2016/2017, permettendogli appunto di compiere il grande passo verso la Premier League. La ...

Milan - Giampaolo e il nuovo attacco : Suso trequartista e tornerebbe Andrè Silva : Il Milan di Giampaolo sta iniziando a nascere con idee ben precise e due scommesse: Suso trequartista classico e il rilancio del portoghese Andrè Silva di rientro dal prestito al Siviglia. L’aspetto tattico della nuova formazione è già stato deciso, il tecnico abruzzese, almeno in partenza, imposterà la squadra con il 4-3-1-2 già utilizzato con ottimi risultati quando il mister sedeva sulla panchina della Sampdoria. La difesa a quattro sarà il ...

De Rossi giocherà ancora in Italia. Ha tre proposte - ma è del Milan di Massara e Giampaolo l'offerta più convincente : Daniele De Rossi giocherà ancora in serie A. L?ex capitano romanista, a un mese dal suo addio ?forzato? alla maglia giallorossa, ha deciso insieme alla famiglia di voler...

Calciomercato Milan : Schick e Torreira - Giampaolo rivorrebbe i suoi pupilli : Il Calciomercato del Milan si muove per i pupilli di Giampaolo. Il tecnico vorrebbe riabbracciare Torreira e Schick già avuti ai tempi della Sampdoria dove sono riusciti ad esprimersi ai massimi livelli. È stato lui a farli esordire in Serie A e a far esplodere il loro talento in un campionato così difficile. Ora ha chiesto a Maldini, Massara e Boban di provare a riportarli tra le sue braccia ma le trattative non sono per niente semplici. Il ...

Calciomercato Milan - Giampaolo progetta la nuova squadra : tra registi e attaccanti [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – In vacanza in Abruzzo, Marco Giampaolo progetta il nuovo Milan. Dai calciatori che non rientrano nel nuovo corso a quelli da rigenerare fino ai nuovi arrivi. Se Gattuso puntava sul cuore e sull’anima dei giocatori, sul dare tutto per la maglia, Giampaolo punta all’estetica, il risultato attraverso il bel gioco. Per fare questo, il tecnico di Bellinzona chiede innesti di qualità soprattutto a ...

Calciomercato Milan - Kessié non rientra nei piani di Giampaolo : possibile uno scambio [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Marco Giampaolo da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore del Milan ha le idee chiare sui giocatori che rientrano o meno nei suoi piani: Kessié sembra pronto a fare le valigie. Il centrocampista ivoriano, impegnato in Coppa d’Africa, dovrà essere riscattato dai rossoneri con il versamento dei 20 milioni mancanti all’Atalanta, dopo gli 8 di prestito oneroso e i 2 di bonus già pagati. Ma molto ...

Milan - senti Gilardino : “Giampaolo è l’uomo giusto per ripartire. Cutrone? Deve andare via” : L’ex attaccante rossonero ha parlato del nuovo Milan targato Giampaolo, consigliando a Cutrone di andare via per ritagliarsi il proprio spazio Il nuovo Milan di Marco Giampaolo sta nascendo, una squadra tutta nuova rispetto a quella guidata da Gattuso nella scorsa stagione, con una identità di gioco ben diversa. Spada/LaPresse Tutti avranno le proprie chances, ma sarà poi l’ex Samp a decidere chi mandare in campo, con ...

Il Milan di Giampaolo tra addii e nuovi arrivi : Kabak nel mirino dei rossoneri - via Cutrone : Il Milan mette nel mirino Kabak: Cutrone verso l’addio, ecco come la società sta lavorando per la squadra di Giampaolo Il Milan dopo gli addii di Leonardo e Gattuso sta piano piano ricostruendo la sua squadra, con l’obiettivo di far bene nella prossima stagione, e migliorare nettamente il risultato di quest’anno. In casa Milan c’è chi va e chi arriva: sembra che la società rossonera sia vicina a Kabak, difensore ...

Quanto guadagna Marco Giampaolo al Milan : stipendio e contratto allenatore : Quanto guadagna Marco Giampaolo al Milan: stipendio e contratto allenatore Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan: ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo; lo stipendio è il doppio rispetto a Quanto percepito dal tecnico alla Sampdoria. Marco Giampaolo: due milioni all’anno In teoria, Giampaolo doveva restare legato ai blucerchiati fino al 2020 con un compenso di 1,1 milioni a stagione; con il passaggio ai ...

Milan - che entusiasmo Giampaolo : “essere qui è grande opportunità. Voglio una squadra bella e vincente” : Marco Giampaolo entusiasta all’idea di iniziare la sua avventura sulla panchina del Milan: il nuovo allenatore rossonero vuole una squadra che giochi un bel calcio e che sia anche vincente Negli ultimi giorni, ultimato l’addio con Rino Gattuso, il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Marco Giampaolo come nuovo allenatore. La società rossonera ha scelto un profilo d’esperienza, in grado di far giocare bene la squadra ...

Marco Giampaolo : “Sono felice e motivato - al Milan cultura del bel gioco” : La nuova stagione del campionato di calcio è alle porte, il Milan si ritroverà a Milanello l’8 luglio per poi partire una importante tournèe americana. Le partite saranno trasmesse in diretta da SportItalia con telecronaca di Carlo Pellegatti. Ai microfoni di Milan Tv ha parlato Marco Giampaolo, che prende in eredità da Rino Gattuso un Milan che ancora non sa se dovrà affacciarsi in Europa League. Se c’è ancora incertezza per la ...

Milan - Giampaolo fissa gli obiettivi : le prime parole da allenatore rossonero : “La mission, la visione deve essere quella di giocare un calcio appetibile e affascinante e poi, attraverso quel calcio, arrivare a vincere le partite. La storia del Milan racconta di un club e di una squadra che ha sempre ricercato la bellezza, l’estetica oltre che il risultato. O meglio, raggiungere il risultato attraverso la bellezza del gioco“. Sarà questo il primo obiettivo di Marco Giampaolo, intervistato in ...