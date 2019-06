Milan | Donnarumma al PSG | Areola più 20 milioni

Calciomercato Milan news/ Theo Hernandez nome caldo - ma Donnarumma… - Ultime notizie - : Calciomercato Milan news: Theo Hernandez nome caldo, ma Donnarumma è di nuovo in bilico e si deve dunque parlare anche del portiere, Ultime notizie,.

Il Psg su Donnarumma : l’impatto sul bilancio Milan : Due anni dopo, c’è di nuovo il Paris Saint Germain in pressing sul portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Secondo le indiscrezioni, infatti, il club francese avrebbe messo nel mirino il 20enne portiere rossonero. Secondo le indiscrezioni, nella trattativa potrebbe entrare anche il portiere del PSG Alphonse Areola, che potrebbe fare il percorso inverso di Donnarumma sbarcando a […] L'articolo Il Psg su Donnarumma: l’impatto ...

DONNARUMMA DAL Milan AL PSG/ Trattativa in chiusura : dopo 2 anni il cerchio si chiude : DONNARUMMA lascerà il MILAN per trasferirsi al Paris Saint Germain. Operazione in chiusura, a due anni dal famoso litigio Raiola-Mirabelli

Donnarumma-Psg : offerta rifiutata - il Milan vorrebbe Areola più 50 milioni : Leonardo ha lasciato il Milan alla fine della stagione 2018-19 e ora vorrebbe portare un suo ex giocatore, Gianluigi Donnarumma, al PSG. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti i francesi del Paris Saint Germain sono interessati ad acquistare il giovane portiere Milanista questa estate e di conseguenza hanno aperto i negoziati. Il Milan chiederà in cambio al PSG il portiere Alphonse Areola, che pur essendo un ottimo portiere non ...

Calciomercato Milan - Donnarumma verso il Psg : Areola la contropartita : Calciomercato Milan – Finalmente decolla il Calciomercato del Milan, sta per andare in porto una trattativa importante in uscita. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ durante la trasmissione in diretta ‘Speciale Calciomercato’, il Psg torna all’assalto del portiere Donnarumma, valutazione di 50 milioni di euro cui si aggiungerebbero i 30 di Areola, estremo difensore del club francese. Dopo ...

Milan - nuovo assalto del Paris Saint-Germain per Donnarumma : proposto in cambio Areola : Il club francese fa sul serio per il portiere rossonero, a tal punto di mettere sul piatto soldi e Areola come contropartita Gianluigi Donnarumma è finito nuovamente nel mirino del Paris Saint-Germain, il club francese infatti è tornato all’assalto del portiere rossonero che piace tantissimo a Leonardo. Patrick HERTZOG / AFP La valutazione che la società di via Aldo Rossi fa del proprio giocatore è di 50 milioni di euro, secondo Sky ...

Calciomercato Milan : Donnarumma vorrebbe rimanere in rossonero : C’è una questione urgente da risolvere per il Calciomercato del Milan: Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero vorrebbe rimanere, la società di certo non vuole lasciarlo andare, ma potrebbe essere costretta. Nei prossimi giorni l’Uefa si dovrà pronunciare sulla possibilità di sanzionare i rossoneri per il triennio 2014-2017. Possibile che venga siglato un accordo con la società che non parteciperà alla prossima Europa League, ma avrebbe più ...

Fekir al Milan e Suso al Lione - lo scambio potrebbe escludere la partenza di Donnarumma : CalcioMercato.com riferisce che il Milan, sotto la guida del nuovo allenatore Marco Giampaolo, sta cercando di aggiungere alcuni uomini al proprio reparto offensivo e l'attaccante del Lione Fekir è nei radar rossoneri. Il venticinquenne era quasi un giocatore del Liverpool la scorsa estate, prima che un affare da 53 milioni di sterline svanisse negli ultimi minuti, con i Reds che si tirarono indietro per paura di un problema al ginocchio. In ...

Il Milan mette in vendita Gigio Donnarumma : Ci risiamo. Per Gigio Donnarumma sono pronte nuovamente le valigie. Il portiere starebbe per lasciare Milano. Ma questa volta non

Milan chiede 100 milioni per Kessiè e Donnarumma : il ricavato investito nel centrocampo : Il Milan è alle prese con le trattative per rinforzare la rosa e la sessione di mercato che inizierà ufficialmente il 1 luglio si preannuncia molto calda. Infatti i rossoneri, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Krunic, starebbero pensando di concretizzare alcune cessioni al fine di finanziare il mercato estivo. Se il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, è stato dichiarato incedibile, lo stesso non si può dire per Gianluigi Donnarumma e ...

Milan - operazione mercato : Donnarumma-PSG discorso aperto - si avvicina Sensi : Il nuovo Milan targato Paolo Maldini vuole creare una squadra competitiva, giovane e dai costi contenuti. In queste ore potrebbe essere ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo che prenderà il posto del dimissionario Leonardo. Gli indizi, in tal senso, portano a Frederic Massara. Leonardo, vicino al suo ritorno al Psg in veste di dirigente, la settimana prossima potrebbe avviare i contatti per Gianluigi Donnarumma. Intanto, il club ...

Calciomercato Milan - Donnarumma può partire : il sostituto è già in casa : Calciomercato Milan – Il Milan non è riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, sono da escludere dunque grossi interventi sia per quanto riguarda l’allenatore che per i calciatori. Per il ruolo di tecnico il nome nettamente in vantaggio sugli altri è quello di Giampaolo della Sampdoria mentre sul fronte calciatori sono previsti degli acquisti ma solo dopo la cessione di un big e tutti gli indizi ...

Milan - Donnarumma saluta Gattuso : “Grazie mister - uomo vero” : Messaggi d’affetto, dopo l’addio. Gattuso non è più l’allenatore del Milan, è arrivato il ringraziamento da parte del portiere Gigio Donnarumma. Questo il messaggio via Instagram del giovane calciatore rossonero. “Grazie mister uomo vero, leale e diretto. E’ stato un privilegio. Ti abbraccio come hai fatto tu tante volte con me. In bocca al lupo“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

