liberoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - ", per il suo, e per chi a questini ruba la vita in cambio di una speranza". Così, Francesca Immacolata, coinvolta nello scandalo Vatican LeaksGuardatela, parlando diRackete, la giovane comandante della nave Sea watch che ieri ha

TV7Benevento : Migranti: Chaouqui, 'a Carola i poveri fanno schifo, arrestatela per il suo bene'... -