repubblica

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dopo il forzo del blocco deciso dalla capitana la nave si trova a tre miglia dal porto di Lampedusa in attesa di decisioni da parte delle autorità

maffezzoli : RT @repubblica: Migranti, altra notte in mare per i migranti della Sea Watch - repubblica : Migranti, altra notte in mare per i migranti della Sea Watch - cronaca_news : Migranti, altra notte in mare per i migranti della Sea Watch -