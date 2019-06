Meteo Roma del 27-06-2019 ore 19 | 15

Meteo Roma : previsioni per venerdì 28 giugno : Meteo Roma: previsioni per venerdì 28 giugno Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata e nottata sempre con ampi spazi di sereno.Temperature comprese tra +21°C e +38°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 28 giugno Tempo stabile su tutta la regione grazie alla presenza dell’anticiclone africano che porterà cieli sereni o al più poco ...

Meteo Roma : previsioni per giovedì 27 giugno : Meteo Roma: previsioni per giovedì 27 giugno 2019 Giornata caratterizzata dal tempo generalmente stabile con sole prevalente nelle ore diurne e ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra +21°C e +38°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 27 giugno 2019 Tempo asciutto fin dal mattino su tutta la regione, con ampi spazi di sereno e solo qualche innocuo addensamento sui rilievi nelle ore pomeridiane. Ampie ...

Carri armati americani invadono per sbaglio i campi della Romania a causa del Meteo avverso : ettari di coltivazioni distrutti [VIDEO] : Gli agricoltori di una città della Romania hanno ricevuto una indesiderata sorpresa quando sono stati improvvisamente “invasi” da soldati americani, mentre veicoli blindati da combattimento attraversavano i loro campi, distruggendo ettari di colture. I Carri armati americani, infatti, hanno attraversato accidentalmente un’area agricola rumena della città di Fetesti, nel distretto sudorientale di Ialomita, come mostrano le immagini dei video in ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 25 giugno : Meteo Roma: previsioni per martedì 25 giugno Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata e nottata sempre con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +18°C e +35°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 25 giugno Tempo stabile su tutta la regione grazie alla presenza dell’anticiclone africano che porterà cieli sereni o al più poco ...

