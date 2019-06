Meteo | Caldo africano | “allarme rosso” in numerose città oggi e domani | l’ELENCO del

Meteo - caldo africano : primi danni nelle campagne - “bruciano frutta e verdura” : “Si contano i primi danni provocati dall’ondata di caldo africano nelle campagne dove bruciano frutta e verdura pronte per la raccolta“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che sottolinea come le alte temperature abbiano provocato perdite dal 10% al 30% del raccolto in alcune aziende della pianura padana dove si registrano i picchi di calore più elevati. “Dalle angurie che – sottolinea la Coldiretti – ...

Meteo - Cia Padova : il caldo mette a rischio frutta - mais e orticole : Dopo un mese di pioggia incessante e asfissia per le coltivazioni, l’agricoltura Padovana è minacciata dal caldo anomalo annunciato a partire dalle prossime ore. La colonnina del mercurio salirà di oltre 12 gradi sopra la media stagionale, e a soffrire maggiormente di una calura a dir poco eccessiva, saranno frutta, verdura, e mais. Gli imprenditori agricoli della Cia -Agricoltori italiani di Padova sono in stato di allarme e, tra la pioggia di ...

Meteo - allerta caldo : picco delle temperature - tra oggi e domani giornate da bollino rosso : Tra giovedì e venerdì le temperature raggiungeranno il picco attestandosi in alcuni casi oltre i 40 gradi. Per questo il Ministero della salute ha diramato un bollettino di allerta per il caldo identificando con un bollino rosso le città più a rischio. Dal weekend però, grazie ad aria leggermente più fresca, l'afa darà un po' di tregua.

Meteo - allerta caldo record : 40 gradi/ Da Torino a Milano : Centro-Nord in ginocchio : Meteo, ondata di caldo africano: il bollettino del Ministero, bollino rosso in 6 città, emergenza anche a Milano, attesi 40 gradi.

Meteo : domani l'apice del caldo africano. Fino a 40 gradi al nord. Afa opprimente di sera : L'ondata di caldo eccezionale che sta avvolgendo l'Europa centro-occidentale inizia a fare sul serio ed è pronta a raggiungere l'apice nelle prossime 24 ore. A pagarne le conseguenze saranno la...

Previsioni Meteo - caldo africano sino a 42° : bollino rosso domani in 6 città - venerdì in 16 : Meteo in Italia, sos caldo nelle città. Sono 6 domani e 16 venerdì, i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di...

Caldo - giovedì da bollino rosso in sei città | Guarda le previsioni Meteo : Nei prossimi giorni picchi fino a 40 gradi al Centro-Nord. Possibili record storici. L’Anticiclone Nord-Africano sta portando anche sul nostro Paese masse d’aria calda di origine sahariana

Meteo al 28 giugno : temperature oltre i 40 gradi - caldo mai percepito da più di un secolo : L'estate è letteralmente entrata nel vivo e nei prossimi giorni, come era stato previsto, farà sentire tutta la sua forza e la sua intensità un po' su tutta la penisola italiana. Le previsioni Meteo tra mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno promettono temperature cocenti e un caldo che metterà a dura prova la resistenza dei cittadini. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, tutto questo sarà causato dall'anticiclone ...

Previsioni Meteo - FOCUS sull’ondata di caldo africano : Centro/Nord Italia verso i +40°C… e oltre! : Il fortunato motto che anima Buzz Lightyear in Toy Story, “verso l’infinito… e oltre!“, non era certo riferito all’escalation del caldo che sta interessando il nostro Pianeta, ma anche senza scomodare trend climatologici, possiamo oggi riproporlo a quello che sta succedendo nel Meteo di queste ore in Italia: l’ondata di caldo africano che è iniziata ieri con temperature elevatissime su gran parte del Paese, ...

Meteo Lazio : domani caldo record - volano i consumi di frutta : domani previsto caldo record a Roma e nel Lazio. La capitale sarà una delle sei città con bollino rosso e con temperature che raggiungeranno i 38 gradi, secondo il bollettino del Ministero della Salute. La colonnina di mercurio toccherà i 37 gradi a Latina, Rieti e Viterbo e i 35 a Frosinone. Un’ondata di calore, iniziata lunedì, che sta incidendo anche sui consumi. Secondo la stima di Coldiretti Lazio, infatti, negli ultimi giorni la vendita di ...

Previsioni Meteo - Italia spaccata in due : caldo africano senza precedenti al Nord e forti temporali al Sud : Previsioni Meteo – Mentre il Nord Italia “brucia” per l’eccezionale ondata di caldo africano in corso con temperature sempre più alte (stamattina le minime sono state altissime in tutto il settentrione), al Sud il clima è decisamente più mite. A Bari e Brindisi la temperatura attuale è di +30°C, in Sicilia abbiamo +31°C a Palermo e Catania, circa 5-6°C in meno rispetto alle temperature che contemporaneamente si stanno ...

Meteo - ondata di caldo unica sull’Italia! L’elenco delle città da bollino rosso fino a venerdì : Le temperature roventi previste da domani, mercoledì 28 giugno, a venerdì 30, hanno spinto il Ministero della Salute a indicare le 6 città da bollino rosso per il caldo record, tra cui Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma, e altre 16 da bollino arancione: ecco cosa fare e come difendersi dall'ondata di calore come non si vedeva in Italia negli ultimi 100 anni.

Meteo - ondata di caldo storico : punte di 42 gradi - afa e "disagio fisico" : La massa d'aria rovente di matrice subtropicale ha ormai raggiunto il Mediterraneo e l'Europa occidentale causerà un'imponente ondata di calore in molti Paesi d'Europa. Il picco del caldo, avvertono gli esperti di 3bMeteo.it, è previsto tra le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Per quanto r

Meteo : caldo e afa in aumento al centro-nord - qualche temporale al sud oggi : L'alta pressione sub-tropicale si sta avviando verso il cuore dell'Europa dove porterà caldo eccezionale nel corso della settimana e nel tentativo di erigersi verso Francia, Spagna, Inghilterra e...