Meteo | allerta caldo record | 40 gradi Da Torino a Milano | Centro-Nord in ginocchio

La Meteo rologia marina e l’allerta Meteo : un convegno a Cetraro (CS) : Sabato 29 giugno alle ore 19 si terrà un interessante convegno sulla meteo rologia marina presso la sala convegni del Porto di Cetraro , organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Cetraro , in collaborazione con L’ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro , Il Comune Di Cetraro ed il Porto di Cetraro marina Resort e finalizzato alla sicurezza in mare. I relatori saranno: il dott. Ing. Fabio Zimbo, meteo rologo Certificato WMO – RAI ...

Allerta Meteo Toscana - forti temporali nel pomeriggio/sera : Allerta Meteo per temporali e rischio idrogeologico nelle zone interne della Toscana a partire dalle ore 13 di oggi, sabato 22 giugno, fino a fine giornata. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale avverte che un’area depressionaria in quota determinerà nelle prossime ore un aumento dell’instabilità Meteo rologica anche sulla Toscana . Possibili rovesci e forti temporali sparsi, con colpi di vento e grandinate. ...

Allerta Meteo - FOCUS su Nord Italia e Balcani - oggi pomeriggio il clou del maltempo : grandine molto grande e tornado in Pianura Padana : Allerta Meteo – Un’ondata di maltempo estremo sembra molto probabile su parti del Nord -Est Italia no e del Nord della Penisola Balcani ca. Mentre la maggior parte del continente europeo è dominata da una forte dorsale, un’area di bassa pressione poco profonda ma ben definita attraversa il Nord Italia e continua verso il Nord dei Balcani durante la giornata odierna, supportando una diffusa attività convettiva. Sul Nord Atlantico è posizionata una ...

Maltempo - situazione critica al Nord : un morto a Torino - salvataggi a Milano. Allerta Meteo per altre 18 ore : Subito dopo il Solstizio d’Estate, s’è scatenato il Maltempo più estremo sul Nord Italia come ampiamente previsto nei giorni scorsi. I primi violenti temporali hanno colpito Torino nel pomeriggio di ieri, provocando purtroppo un morto a Vignassa, nel territorio comunale di Villarfocchiardo. Stamattina il Maltempo è esteso su gran parte del Nord . I temporali più forti stanno colpendo Milano e la Brianza: sono già caduti 80mm di ...

Allerta Meteo - Estofex lancia un allarme pesantissimo : rischio di tornado - grandine molto grande - nubifragi e alluvioni lampo al Nord : Allerta Meteo – Sono ore di forte maltempo al Nord . Dopo il violento nubifragi o e le forti grandinate che ieri hanno colpito Torino e le aree circostanti, oltre ai danni gravissimi, purtroppo arriva anche la notizia di una vittima. Stamattina, nubifragi o e grandinata anche su Milano. E il maltempo incombe ancora molto minaccioso sulle regioni settentrionali dell’Italia e molte altre zone dell’Europa orientale. In particolare, per una piccola ...

Allerta Meteo Milano - il Comune attiva il monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro : Il centro Meteo della Regione Lombardia ha emanato un’Allerta Meteo in codice giallo per rischio temporali forti a partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 21 giugno, con un peggioramento della situazione verso la serata e nelle ore successive fino a domani. Per questo l’amministrazione ha disposto l’attivazione del centro operativo comunale (Coc) in via Drago, a partire da oggi. La Protezione civile comunale monitorerà i livelli ...