Mauro Colagreco | ecco chi è il miglior chef del mondo per il 50 Best Restaurant 2019

The World’s 50 Best : il Mirazur dello chef Mauro Colagreco è il ristorante migliore del mondo 2019 : 50 Best 2019: i migliori ristoranti50 Best 2019: i migliori ristoranti50 Best 2019: i migliori ristorantiMauro ColagrecoGaggan AnandVirgilio MartinezRenè RedzepiLa lista dal 51 al 120: 3 nuovi italianiUn boato ha scosso le mura del Marina Bay Sands di Singapore durante la serata per la proclamazione della lista di ristoranti più influente del mondo: The World’s 50 Best Restaurants. A salire sul palco, finalmente come vincitore, Mauro Colagreco ...

