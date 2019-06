Marco Carta | nuove dichiarazioni su furto e arresto | “Circola notizia inesatta”

Marco Carta e il furto delle magliette : "Non ho paura del processo" : A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il cantante Marco Carta ha raccontato la delicata vicenda del furto di magliette in un centro commerciale di Milano, che lo ha visto, suo malgrado, coinvolto. Per quell'episodio è stato arrestato: “Sì, non sono finito in cella ma a tutti gli effetti, sulla Carta

Marco Carta : "Il processo? Sono tranquillo perché assolutamente estraneo ai fatti" : A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il cantante Marco Carta ha raccontato la delicata vicenda del furto di magliette in un centro commerciale di Milano, che lo ha visto, suo malgrado, coinvolto. Per quell'episodio lei è stato arrestato: “si, non Sono finito in cella ma a tutti gli effetti, sulla Carta, si”. E' vero che la procura di Milano avrebbe impugnato il ricorso contro la mancata convalida del suo arresto? “E' uscita questa notizia ma ...

Amici - Marco Carta gioca con la figlia di Susy Fuccillo (VIDEO) : Marco Carta in versione zio premuroso. È quello che emerge dal video che il cantante ha pubblicato su Instagram poche ore fa. Nelle immagini il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2008 e del Festival di Sanremo 2009 è intento a giocare con una bambina. Si tratta di Cristiana, la figlia di un'altra ex allieva del talent show, ossia la ballerina Susy Fuccillo. Visualizza questo post su Instagram Ho aspettato tanto questo ...

Spunta una sua mail privata! Smascherato Marco Carta : Per il cantante lanciato da Amici e vincitore del Festival di Sanremo arriva un’altra bordata da parte di Selvaggia Lucarelli, la blogger e giornalista per Il Fatto Quotidiano con cui Carta già aveva avuto un duro botta e risposta. Ma partiamo dal principio. La Lucarelli, ricostruisce Libero, aveva accusato il cantante di aver chiesto 8mila euro all’organizzazione del Gay Pride di Modena e che per questo motivo era stato tagliato ...

Sui social Selvaggia Lucarelli contro Marco Carta : Continua ancora il botta e risposta tra Marco Carta e Selvaggia Lucarelli. Il cantante era stato accusato dalla blogger di aver chiesto all’organizzazione del “G…y Pride di Modena” ottomila euro e lui aveva smentito. Ora però sui profili social della Lucarelli è apparso un post chiarificatore, con tanto di mail privata tra il manager dell’artista e lo staff del “G..y Pride”. «Se Marco Carta abbia rubato o no alla Rinascente non lo sappiamo, di ...

Marco Carta - Selvaggia Lucarelli mostra l'email privata : altra disastrosa figuraccia del cantante : Nuova bordata di Selvaggia Lucarelli contro Marco Carta. Il botta e risposta, insomma, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il cantante infatti era stato accusato dalla blogger di aver chiesto 8mila euro all'organizzazione del Gay Pride di Modena e che per questo il cantante sardo era stato tagliato

8 mila euro! Marco Carta ci ricasca - la folle richiesta del cantante : Marco Carta, ancora lui. Dopo l’arresto e la fuga a Mykonos, ecco particolare nuovi sulla sua partecipazione al Gay Pride. Contro Marco Carta, nei giorni scorsi, si erata scaglia l’organizzazione del Gay Pride di Modena per bocca di Matteo Giorgi curatore dell’evento. Giorgi che, a quanto si apprende, avrebbe invitato il cantante sardo ad esibirsi sul palco del Gay Pride, invito cestinato e rispedito al mittente. Il motivo di tale rifiuto ...

"Marco Carta deve essere arrestato" - la Procura di Milano fa ricorso contro la mancata convalida del fermo : Serena Granato Marco Carta veniva fermato dalla polizia lo scorso 31 maggio, mentre usciva con una sua amica da "La Rinascente", con una refurtiva di 6 magliette del valore di 1.200 euro Marco Carta è da diversi giorni al centro dell'attenzione mediatica, a seguito del caso di cronaca che lo vede coinvolto in prima persona, insieme ad una sua amica. Lo scorso 31 maggio il cantante veniva bloccato dalla polizia a Milano, mentre usciva ...

Marco Carta Shock - la Procura Vuole l’Arresto! A Rischio il Tour del Cantante! : Si tinge di giallo la vicenda del presunto furto nel quale sarebbe coinvolto Marco Carta: la Procura di Milano ha chiesto di confermargli gli arresti domiciliari. Il Tour del Cantante è a Rischio. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Marco Carta è ancora un uomo libero e aspetta il processo in programma a settembre presso il Tribunale di Milano nel quale sarà giudicato per il presunto furto di tre settimane fa a ‘La Rinascente’ del ...

Selvaggia Lucarelli smaschera Marco Carta : 'Chiesti 8 mila euro per il Gay Pride' : Si continua a parlare di Marco Carta, in queste ultime settimane finito al centro di numerose polemiche che l'hanno portato su tutti i giornali. Non soltanto la notizia del presunto furto alla Rinascente di milano ma anche la notizia secondo la quale il cantante sardo avrebbe chiesto ben 8 mila euro agli organizzatori del Gay Pride di Modena per prendere parte all'evento. Una notizia che ha fatto subito il giro del web e della rete e che ha ...

Furto alla Rinascente : la Procura di Milano chiede l'arresto di Marco Carta : Marco Carta doveva essere arrestato. A sostenerlo è la Procura di Milano che già ha presentato ricorso in Cassazione. Il cantante 34enne, vincitore del talent Amici e del Festival di Sanremo, lo scorso 31 maggio fa era stato fermato all'uscita della Rinascente di Piazza Duomo dalla polizia locale di Milano in quanto sospettato di aver rubato, con l'aiuto di una complice, Fabiana Muscas, 6 t-shirt del valore complessivo di circa 1.200 euro. il ...

Per la Procura di Milano Marco Carta deve essere arrestato : impugnata la mancata convalida del fermo : La Procura di Milano ribalta la decisione del giudice impugnando la mancata convalida del fermo: Marco Carta deve essere arrestato. Questo è quanto emerge nelle ultime ore a seguito della firma del ricorso in Cassazione del pm Nicola Rossato, con il quale ci si oppone alla decisione del giudice Stefano Caramellino che aveva deciso di non convalidare l'arresto dell'artista cagliaritano. Marco Carta era stato fermato lo scorso 31 maggio ...

Marco Carta "va arrestato" : ricorso della procura di Milano in Cassazione contro la mancata convalida : ricorso contro la mancata convalida dell'arresto del cantante Marco Carta da parte del giudice Stefano Caramellino: è già sui tavoli della Cassazione da oltre una settimana. Il cantante fu bloccato dalla Polizia Locale mentre usciva con una donna dalla Rinascente la sera dello scorso 31 maggio per u

La Procura impugna la mancata convalida d'arresto di Marco Carta : È già sui tavoli della Cassazione da oltre una settimana il ricorso della Procura di Milano contro la mancata convalida da parte del giudice Stefano Caramellino dell’arresto del cantante Marco Carta, bloccato dalla Polizia Locale mentre usciva con una donna dalla Rinascente la sera dello scorso 31 maggio per un furto di 6 magliette per un valore complessivo di 1.200 euro. A firmare il ricorso, depositato alla Suprema Corte, ...