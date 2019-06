Marc Marquez MotoGP | GP Olanda 2019 | “Mondiale nelle mie mani? Mancano ancora tante

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il Circus dellatorna in scena per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ovvero ad Assen (), sede dell’ottavo round del Mondiale della top class.ci arriva da leader, dopo aver vinto l’appuntamento in Catalogna, sfruttando l’incidente che ha visti coinvolti Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Tutti, o quasi, credono che il campionato sia ormaisue, visto il vantaggio di 37 punti nei confronti del “Dovi” in classifica generale. Tuttavia, il centauro della Honda non vuol mollare di un centimetro ed è determinato a mantenere la concentrazione alta per fare sempre il massimo possibile: “gare, serve calma…Ma sono di sicuro molto contento della stagione, stiamo girando bene, dobbiamo cercare di gestire bene le situazioni. Sappiamo che arriveranno ...

