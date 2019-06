Maltempo in Serbia | dall’UE 90mila euro per la popolazione colpita

Ondata di Maltempo in Serbia : ancora disagi e criticità a Belgrado : A seguito dell’Ondata di maltempo che ha investito la Serbia nei giorni scorsi, sono ancora in corso a Belgrado le operazioni necessarie per tornare alla normalità. I vigili del fuoco sono impegnati nel drenaggio dell’acqua lungo la riva sinistra del Danubio. E’ stata avviata ieri la disinfestazione contro zanzare e altri insetti dopo le forti precipitazioni che si sono abbattute domenica sulla capitale serba. Il maltempo ha ...

Maltempo in Serbia : dichiarato lo stato d’emergenza a Krupanj : A seguito della recente ondata di Maltempo che ha investito la Serbia, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza a Krupanj: secondo l’emittente “Rts” sono allagate 50 abitazioni e la scuola elementare del paese, ed i torrenti sono esondati. Nei giorni scorsi circa 300 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle alluvioni che hanno interessato l’area centrale del Paese: ...

Maltempo in Serbia : dichiarato stato di emergenza in diversi comuni - esondati torrenti e canali : Situazione critica per alcuni comuni dell’area centrale della Serbia che sono stati costretti a dichiarare lo stato d’emergenza a seguito delle forti piogge cadute nelle scorse ore. Secondo quanto riportato dall’emittente “RTS”, la situazione più critica è a Kraljevo (nella parte centrale del paese), dove sono esondati torrenti e canali facendo penetrare l’acqua in numerose abitazioni. Nella provincia di ...