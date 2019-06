Maltempo Emilia-Romagna | in arrivo 31 milioni per opere urgenti e sicurezza del territorio

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Arrivano in31di euro per far fronte alle criticità aperte dalle ondate eccezionali diche a febbraio e a maggio hanno interessato tutta la regione. Il Consiglio dei ministri ha accolto la richiesta di stato di emergenza nazionale, avanzata dal presidente della Regione e Commissario per la gestione dell’emergenza, Stefano Bonaccini, subito dopo l’ultimo episodio didi maggio – il quarto in un mese – e ha stanziato una seconda tranche di fondi legata allo stato di emergenza già riconosciuto per gli episodi di febbraio scorso. Il finanziamento comprende, per quanto riguarda febbraio, contributi per un primo rimborso dei danni ai privati, alle attività produttive e agricole. Dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale, scattano infatti i 30 giorni di tempo per predisporre il Piano degli interventi. Ildi ...

emergenzavvf : #Maltempo: dal primo pomeriggio #vigilidelfuoco al lavoro anche in Emilia Romagna per i forti temporali. Le provinc… - Tg3web : L'estate all'insegna del #maltempo al nord e il centro #Italia. Nubifragi a Torino, a Milano esonda il Seveso. La g… - RegioneER : #Maltempo FEBBRAIO e MAGGIO, in arrivo 31 MILIONI per opere urgenti e sicurezza del territorio. Sì alla richiesta d… -